Schock: Doreen Dietels erste Worte nach ihrem Promi-BB-Exit

Doreen Dietel (51) musste gestern Abend als erste Teilnehmerin die beliebte Show Promi Big Brother verlassen. Auf dem Instagram-Account des Senders äußerte sich die Schauspielerin nun in einem emotionalen Video und zeigte sich sichtlich mitgenommen: "Was soll ich sagen. Ich bin komplett geplättet, ich stehe unter Schock." Die Enttäuschung war ihr deutlich anzusehen, während sie weiter erklärte: "Ja. Ich bin der Sache jetzt gerade überhaupt nicht gewachsen, weil das war genau das, was ich nicht wollte. Aber [...] jetzt bin ich halt die Erste, die gehen muss."

Dass Doreen die Show plötzlich verlassen musste, war für sie ein deutlicher Rückschlag. Dies machte sie in ihrem Statement unmissverständlich klar. Obwohl mehrere Kandidaten in der ersten Woche nominiert waren – darunter auch Désirée, Harald Glööckler (60), TikTokerin Karina2you, YouTuber Satansbratan, "K11"-Kommissar Michael Naseband (60) und Sänger Achim Petry (51) – fiel die Wahl letztlich auf den "Dahoam is Dahoam"-Star. Mit ihr traf es eine Kandidatin, die sich bei den Zuschauern mit ihrer Persönlichkeit behaupten wollte. Doch das Publikum entschied anders und sorgte dafür, dass sie die Show frühzeitig verlassen musste.

Zuletzt hatte es die 51-Jährige im Haus aber auch nicht leicht. Besonders die regelmäßigen Sticheleien von Désirée setzten ihr sichtbar zu. Ein Streit entzündete sich ausgerechnet daran, dass Doreen aus reiner Nettigkeit die lange Unterhose von der TV-Diva gewaschen hatte – doch weil das Kleidungsstück nicht rechtzeitig trocknete, machte ihr ihre Mitbewohnerin schwere Vorwürfe. Für die Schauspielerin war das zu viel: "Meine Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit, dass ich anderen Menschen helfe, das fällt mir jetzt auf die Füße", sagte sie unter Tränen im Sprechzimmer.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn, Joyn Doree Dietel und Désirée Nick