Beunruhigende Bilder: Bella Hadid kämpft mit Lyme-Borreliose

Diese Aufnahmen machen Fans große Sorgen: Bella Hadid (28) hat in einem emotionalen Instagram-Beitrag Einblicke in ihren Kampf gegen die Lyme-Borreliose gegeben. In einer Bilderserie ist sie unter anderem zu sehen, wie sie mit Infusionen im Arm im Bett liegt. Trotz der ernsten Situation versucht sie, sich kleine Lichtblicke zu bewahren: Mal kuschelt sie sich an ein gehäkeltes Engelchen, mal genießt sie ein Stück Pizza oder bewundert den Sonnenuntergang und einen Regenbogen aus dem Fenster ihres Zimmers. Auch Besuche von Freunden und Familie hielt Bella in ihrer Bilderreihe fest – sie spielten Karten, brachten gute Laune mit und gaben der 28-Jährigen spürbar Halt. Begleitet wurden die Einblicke von einer emotionalen Botschaft: "Es tut mir leid, dass ich immer verschwinde. Ich liebe euch", schrieb Bella an ihre Follower.

Ihre Mutter Yolanda (61), die selbst an Lyme-Borreliose leidet, äußerte in den Kommentaren ihre Unterstützung, ebenso wie zahlreiche Prominente wie Kourtney Kardashian (46) und Helena Christensen (56), die Bella mit Likes und Worten stärkten. Fans hinterließen aufmunternde Nachrichten gepaart mit Genesungswünschen. In den letzten Jahren dokumentierte Bella mehrfach die Herausforderungen ihres Alltags mit der Krankheit, die bereits in ihrer Jugend diagnostiziert wurde. Trotz der Beschwerden zeigte sie sich dankbar für die Fortschritte und die Unterstützung ihres Umfelds.

Die Lyme-Borreliose ist eine Erkrankung, die insbesondere durch Zeckenstiche übertragen wird. Stars wie Justin Bieber (31) und Avril Lavigne (40) haben ebenso wie Bella öffentlich über ihre langwierigen Kämpfe mit der Krankheit gesprochen. Auch Schauspieler wie Ben Stiller (59) oder Sängerin Shania Twain (60) mussten die Auswirkungen der Infektion bewältigen. Für viele Patienten ist der Heilungsprozess anstrengend und langwierig, da die Symptome von chronischen Schmerzen über neurologische Störungen bis hin zu extremer Erschöpfung reichen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid in roten Dessous bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024