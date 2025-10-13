Emotionale Worte: Lukas Podolski trauert um Hündin Holly

Lukas Podolski (40) teilte am Welthundetag eine rührende Nachricht auf Instagram. Mit emotionalen Worten verabschiedete sich der ehemalige Fußballprofi von seiner geliebten Hündin Holly, die fast 15 Jahre lang an seiner Seite war. "Von einem Hochzeitsgeschenk zu einem Teil unserer Familie", schrieb der Offensivspieler und erinnerte sich an die vielen gemeinsamen Reisen und die Momente, in denen Holly ihm zeigte, "was Liebe ohne Worte wirklich bedeutet". Zu seinem Beitrag veröffentlichte der Sportler eine Reihe von Fotos, die die Labradordame im Laufe der Jahre zeigen – unter anderem eine Aufnahme, in der sie ein Trikot ihres Herrchens trägt.

Trotz der Trauer über den Tod der Hündin blickt Lukas positiv auf ihre gemeinsamen Jahre zurück: "Danke, dass du uns ausgewählt hast, Holly – wir werden dich immer in Erinnerung behalten und dich sehr vermissen." Die Fans und Freunde des ehemaligen Kickers zeigten in den Kommentaren ihre Anteilnahme. Sophia Thomalla (36) kommentierte vier gebrochene Herz-Emojis unter seinem Beitrag. Hundetrainer Martin Rütter (55) schrieb: "Und nicht zu vergessen, wie schnell sie damals alles verstanden hat. Versuche, bei allem Schmerz dankbar zu sein, dass sie so lang bei euch war."

Holly war die gemeinsame Hündin von Lukas und seiner Frau Monika. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Jugend, wie der Unternehmer im vergangenen Jahr in Verona Pooths (57) Show "More Than Talking" verriet: "Ich hatte, bis ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, keine Freundin. Ich war 17 und dann gab es einen Freund, der uns zusammengebracht hat." Schnell bauten die zwei eine Verbindung auf, die durch ihre gemeinsame Herkunft Polen nur noch schneller wuchs.

Anzeige Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Hündin Holly

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Podolski im Januar 2012

Anzeige Anzeige