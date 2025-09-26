Nach Krankenhausdrama: Bella Hadid wagt sich wieder ins Gym

Bella Hadid (28) wagt den ersten Schritt zurück in den Alltag: Das bekannte Model teilte vor wenigen Tagen ein hoffnungsvolles Update auf Instagram. Nachdem die Laufstegschönheit aufgrund ihrer chronischen Lyme-Borreliose erneut ins Krankenhaus musste, konnte sie nun erstmals wieder das Fitnessstudio besuchen. "Erster Tag im Gym seit Langem! Nur gehen, aber trotzdem! Ich baue meine Ausdauer wieder auf", schrieb Bella zu einem Foto, das sie auf dem Laufband zeigt. Ihre Mutter Yolanda Hadid, selbst von Lyme-Borreliose betroffen, repostete das Bild mit aufmunternden Worten: "Ich liebe dich! Go Bella, einen Tag nach dem anderen."

Die Tochter der früheren Reality-TV-Darstellerin kämpft seit 2013 mit den anhaltenden Auswirkungen der Krankheit, die auch ihren Bruder Anwar betrifft. In der Vergangenheit sprach Bella offen über die schwierigen, oft unsichtbaren Symptome, die die Erkrankung mit sich bringt. Erst kürzlich teilte sie auf Instagram eine Reihe von Bildern aus dem Krankenhaus, auf denen sie unter anderem mit einer Infusion im Arm zu sehen war. "Es tut mir leid, dass ich immer verschwinde. Ich liebe euch", wandte sie sich direkt an ihre Follower.

Auch ihre Mutter zeigte in der Vergangenheit, wie sehr sie unter der Erkrankung ihrer Tochter litt. Auf Instagram schrieb Yolanda vor einer Woche: "Wie ihr euch vorstellen könnt, verzweifle ich daran, hilflos mitansehen zu müssen, wie meine Bella still leidet." In ihrem Beitrag nannte sie die Krankheit eine "unsichtbare Behinderung" und bewunderte das Model für ihre Stärke im Kampf gegen die "unbekannte Hölle". Die frühere Reality-TV-Darstellerin betonte außerdem, dass sie seit ihrer eigenen Erkrankung daran arbeite, eine bezahlbare Heilung zu ermöglichen.

Getty Images Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

