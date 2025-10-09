Ehering abgelegt: Hilaria Baldwin gibt ihren Fans Entwarnung

Hilaria Baldwin (41) sorgte bei ihren Fans kürzlich für große Verwirrung: Die Unternehmerin, die aktuell bei der beliebten Show Dancing with the Stars auftritt, war ohne ihren Ehering gesichtet worden, was prompt Gerüchte über Eheprobleme mit Schauspieler Alec Baldwin (67) auslöste. Ein Fan fragte Hilaria daraufhin via Instagram unverblümt, wo das gute Schmuckstück denn nur geblieben sei. Die siebenfache Mutter ergriff direkt die Chance, die Gerüchteküche abzukühlen, und erklärte lässig: "Beim Training trage ich ihn nicht, weil er bei all den verrückten Sachen, die wir machen, wehtut."

Auch Alec weiß die Gerüchte zu zerstreuen und zeigt öffentlich, dass er bis heute fest an der Seite seiner Frau steht. Bereits bei Hilarias erstem Auftritt in der TV-Show am 16. September feuerte er sie gemeinsam mit einigen ihrer sieben Kinder aus dem Publikum an. Hilaria verriet daraufhin, dass Alec sie lange dazu ermuntert habe, an dem Wettbewerb teilzunehmen: "Er hat mich sehr unterstützt und freut sich, dass ich diese Möglichkeit habe." Auch bei späteren Shows ließ der Schauspieler seine Frau nicht im Stich und feierte ihre Samba-Performance begeistert mit der Familie.

Das beliebte Hollywood-Paar hat in den letzten Jahren viel durchgestanden – darunter auch den Skandal um Alecs tragischen Unfall am Set des Films "Rust". Während der Dreharbeiten im Oktober 2021 löste sich aus einer Requisitenwaffe, die Alec in der Hand hielt, ein Schuss. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) kam dabei ums Leben, Regisseur Joel Souza (52) wurde verletzt. Der Vorfall löste weltweites Entsetzen aus und führte zu langwierigen Ermittlungen über Sicherheitsmängel am Set. Trotz der öffentlichen Kritik hielten Alec und Hilaria fest zusammen. Ihre Ehe wirkt bis heute stabil und liebevoll – in guten wie in schlechten Tagen.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, November 2023

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Mai 2023