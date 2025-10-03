Lennart Borchert und Louisa Pauls Baby ist auf der Welt

Lennart Borchert (25), bekannt aus der erfolgreichen Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat allen Grund zur Freude: Er und seine Partnerin Louisa Paul sind Eltern geworden! Die beiden verkündeten die Geburt ihres Sohnes auf Instagram mit einem zuckersüßen Foto. Darauf sind die Hände der stolzen Eltern zu sehen, die die winzige Hand ihres Neugeborenen sanft halten. Unter dem bewegenden Bild schrieben sie: "Jetzt sind wir endlich zu dritt. Wir lieben dich", ergänzt um das Geburtsdatum "1.10.25". Die Fans des Schauspielers zeigen sich begeistert und hinterlassen zahlreiche warme Glückwünsche und herzliche Worte in den Kommentaren.

Bereits im April hatte das Paar die Schwangerschaft öffentlich gemacht und die Vorfreude auf ihr erstes Kind mit ihren Followern geteilt. Seitdem fieberten ihre Fans dem großen Moment entgegen. Dass sie das Glück des Familienzuwachses nun mit diesem emotionalen Beitrag teilen, sorgt für große Begeisterung im Netz. Schauspielkollegin Olivia Marei (35) schreibt zum Beispiel: "Juhuuuuu! Ich wünsche euch einen wunderschönen gemeinsamen Start ins neue Leben zu dritt!" Lennart, der bei "GZSZ" für seine schauspielerische Leistung gefeiert wird, gewährt damit einen seltenen Einblick in sein Familienleben, während Louisa bislang eher außerhalb des Rampenlichts stand.

Lennart ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern auch fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft, was viele Zuschauer besonders mit Freude auf diesen privaten Meilenstein blicken lässt. Dass er und Louisa jetzt ihre kleine Familie erweitern konnten, bringt einmal mehr das Persönliche und Berufliche zusammen. Fans hoffen sicherlich schon darauf, zukünftig weitere Einblicke in das Familienleben des beliebten Schauspielers zu bekommen.

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert und seine Partnerin Louisa

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert verkündet die Geburt seines Kindes, Oktober 2025

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert und Louisa im Juli 2025