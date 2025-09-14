Anne Brendler kehrt als Jo Gerners Tochter zu GZSZ zurück

Anne Brendler (53) ist zurück bei GZSZ! Die Schauspielerin, bekannt als Vanessa, die älteste Tochter von Serien-Urgestein Jo Gerner, steht nach einer längeren Pause wieder vor der Kamera der beliebten RTL-Daily. Besonders aufregend: Jo Gerner, verkörpert von Wolfgang Bahro (64), liegt im Koma – und Vanessa hat sich vorgenommen, ihren Vater mithilfe alternativer Heilmethoden zu retten. Anne freut sich sehr über ihr Comeback und beschreibt die Rückkehr nach Babelsberg und zu ihren Kollegen als ein Gefühl des Heimkommens. "Es ist irgendwie genauso wie früher, aber man hat sich selbst verändert", beschreibt sie gegenüber RTL.

Die Produktion von UFA Serial Drama hat Anne für die neuen Episoden zurückgeholt, was sie mit großer Freude erfüllt: "Genau richtig!", sagt sie schmunzelnd über den Zeitpunkt ihrer Rückkehr. Auch abseits der Dreharbeiten genießt die gebürtige Berlinerin das Leben in Potsdam: "Einfach herrlich alles hier." Die kommenden Episoden versprechen neben emotional aufgeladenen Szenen auch humorvolle Momente. Ob Vanessa es schafft, ihren Vater zu retten, bleibt abzuwarten. Die Chancen stehen jedoch gut: Schließlich gehört sie laut Anne zu den Personen, die Jo Gerner am nächsten stehen.

Die Schauspielerin ist den GZSZ-Fans längst nicht nur wegen ihrer Rolle als Vanessa ein Begriff. Vor einiger Zeit sorgte sie mit einem mutigen Schritt abseits der Serie für Schlagzeilen: Anne posierte im Alter von 48 Jahren für das Cover des Playboy und ließ dabei ihre selbstbewusste Seite strahlen. Schon als junge Frau erhielt sie erste Anfragen für ein Foto-Shooting, entschied sich jedoch erst später dazu, diesen Traum zu verwirklichen.

RTL Anne Brendler, "GZSZ"-Star

RTL Anne Brendler und Wolfgang Bahro, Schauspieler

ActionPress/ Andre Lenthe Schauspielerin Anne Brendler

