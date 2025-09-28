Liebeschaos bei GZSZ: Jonas zwischen Trennung und Neuanfang

Bei GZSZ geht es für Jonas, gespielt von Felix van Deventer (29), drunter und drüber. Seine Beziehung mit Johanna, dargestellt von Charlott Reschke, ist nach nur wenigen Tagen schon wieder vorbei. Das abrupte Ende lässt Jonas in ein Gefühlschaos stürzen. Doch die Rettung könnte näher sein, als gedacht: Eine alte Bekannte taucht wieder im Kiez auf. Lucina, Jonas' flirtvolle Urlaubsbekanntschaft aus Spanien, kehrt zurück. Die spannende Frage bleibt, ob sie diesmal für mehr als nur einen kurzen Flirt sorgen und sein gebrochenes Herz heilen kann.

Lucinas überraschendes Auftauchen im Seriensetting verspricht jedenfalls Abwechslung. Was genau passiert, ist natürlich noch ein Geheimnis, das die Zuschauer der erfolgreichen TV-Soap lüften müssen. Die Schauspielerin hinter Lucina deutete jedoch in einem Interview mit RTL an, dass die Dynamik zwischen Jonas und ihrer Figur spannend und gefühlvoll zugleich sein wird. Da Jonas und Lucina nicht gerade gut auseinander gingen, gebe es laut Helena noch Klärungsbedarf: "Deshalb ist sie hier, weil sie nochmal mit Jonas reden möchte."

Dass die Schauspielerin zurückkehrt, ist nicht nur für die Fans, sondern auch für sie selbst eine große Überraschung, wie sie im Interview verriet: "Ganz plötzlich habe ich eine Mail aufs Handy bekommen. Dann habe ich 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' gelesen und dachte: 'Halt, was passiert hier gerade?'" Der Serienaufenthalt der Spanierin ist jedoch nicht von Dauer, denn sie berichtet von lediglich drei Tagen am Set. Ob sie in Zukunft noch einmal zu GZSZ zurückkehren wird, ist ungewiss. Helena hätte zumindest Lust darauf: "Na klar, würde ich gerne nochmal wiederkommen. Das wäre großartig. Ich würde sogar nach Berlin ziehen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Felix van Deventer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Charlott Reschke, GZSZ-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / helena.gerez Helena Gerez, Schauspielerin