Darum hielten GZSZ-Stars Daniel Fehlow & Jessi Liebe privat

Die ehemaligen Serienkollegen Daniel Fehlow (50) und Jessica Ginkel (45) verraten, warum sie ihre Liebesgeschichte anfangs geheim hielten. Die beiden Schauspieler, die sich am Set von GZSZ kennenlernten, genossen ihre Beziehung zunächst abseits der Öffentlichkeit. "Also, man wollte erst mal sein Glück zu zweit genießen und das noch nicht mit zu vielen teilen, weil man ja noch nicht wusste, in welche Richtung geht das", erklärte Jessica im Gespräch mit RTL. Daniel stimmte ihr zu und betonte, dass es für sie beide die richtige Entscheidung war, erst einmal Ruhe zu genießen, bevor sie ihre Beziehung publik machten.

Seit 2012 sind die Schauspieler offiziell ein Paar, doch die Details ihrer Liebe blieben lange im Verborgenen. Erst 2016 enthüllten sie, dass sie bereits seit Jahren zusammen waren und einen Sohn großziehen. Später folgte eine Tochter. Auch ihre Hochzeit 2018 hielten sie geheim. Jessica bestätigte die Eheschließung erst drei Jahre später. Für sie steht fest, dass jedes Paar diesen Weg selbst wählen muss. "Da gibt es kein Richtig oder Falsch", erklärte der Familienvater. Daniel fügte hinzu, dass sie ihre Entscheidung nie bereut hätten, da so unangenehme Spekulationen vermieden werden konnten.

Auch der Alltag mit zwei Kindern verlangte dem Paar einiges ab. Daniel berichtete damals, wie sehr sich ihr Leben verändert hatte. "Es gab eine Phase, in der wir uns die Zeit richtig bewusst genommen haben. Dann sind wir essen, ins Theater oder Kino gegangen", verriet der Schauspieler im Gespräch mit Bunte. Später hätten sie den Fokus jedoch verschoben und die Zeit mit der ganzen Familie besonders geschätzt. "Momentan ist es so, dass wir tatsächlich die Zeit zu viert am meisten genießen", erklärte er. Auch gemeinsame Ausflüge nach der Schule in den Wald oder den Garten hätten der Familie viel bedeutet.

IMAGO / Future Image Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, September 2025

IMAGO / Eventpress Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, April 2025

IMAGO / eventfoto54 Jessica Ginkel und Daniel Fehlow, Schauspieler