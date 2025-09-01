Katy Perry erzielt Millionen-Einnahmen bei Welttournee

Mit ihrer aktuellen "Lifetimes"-Tour hat Katy Perry (40) einen gigantischen finanziellen Erfolg erzielt. Laut Angaben des Managements, die Billboard vorliegen, hat die Sängerin bisher rund 1,1 Millionen Tickets für ihre Konzerte in den USA, Kanada und Australien verkauft. Trotz der teils harschen Kritik in den sozialen Medien, die sich insbesondere auf Bühnenoutfits und Choreografien bezieht, hat Katy damit stolze 68,6 Millionen Euro eingenommen. Weitere Shows in Europa, Lateinamerika und China seien deshalb in Planung.

Die öffentliche Meinung über Katy war zuletzt geteilt, nicht nur wegen ihrer neuen Musik. Ihre Teilnahme an einem Raumflug der Firma Blue Origin im April brachte der Sängerin ebenfalls negative Aufmerksamkeit. Mit einer rein weiblichen Crew unternahm sie diesen Schritt, was vor allem in sozialen Medien und sogar aus Prominentenkreisen für Debatten sorgte. Schauspielerinnen wie Emily Ratajkowski (34) und Jessica Chastain (48) stellten die Notwendigkeit und gesellschaftliche Relevanz solcher Projekte infrage.

Bereits 2024 geriet Katy nach der Veröffentlichung des Musikvideos zu "Lifetimes" in die Schlagzeilen, als sie bei den Dreharbeiten auf Ibiza und Formentera gegen Umweltschutzbestimmungen verstieß. Im Privaten muss sie derzeit die Trennung von Orlando Bloom (48), Vater ihrer Tochter Daisy (5), verkraften. Dennoch beweist Katy, dass sie Kritik abperlen lassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: ihre Musik und ihre Konzerte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City