Jetzt doch? Zwischen Justin & Katy Perry wird es ernster

Zwischen Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) soll es jetzt wohl knistern. Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister stehen offenbar in regelmäßigem Kontakt und sollen großes Interesse füreinander haben. Laut einem Insider der Daily Mail tauschen sie täglich Nachrichten aus und führen lange Telefonate. Vor allem Katy zeigt großes Interesse an Justin. "Sie sagt, er sei ein echter Glücksgriff, ein erstklassiger Typ", so die Quelle. Obwohl beide derzeit durch berufliche und private Verpflichtungen voneinander getrennt sind, seien sie darauf bedacht, in den kommenden Monaten mehr Zeit miteinander zu verbringen.

Die Sängerin, die aktuell ihre "Lifetimes Tour" bestreitet, hat bis Dezember ein dicht gefülltes Programm und wird erst danach längere freie Zeit genießen können. Dennoch signalisiert sie offenbar immer wieder ihr Interesse an Justin und nimmt sich Zeit für liebevolle Nachrichten. "Sie ist eine ziemlich gute Texterin. Und wenn sie an jemandem interessiert ist, so wie an ihm, nimmt sie sich die Zeit, ihm einen guten Morgen zu wünschen oder zu fragen, wie sein Tag war", berichtete ein Vertrauter der Daily Mail. Auch Justin, der sich 2023 von seiner Frau Sophie Grégoire getrennt hat, soll angeblich offen für eine neue Beziehung sein.

Bereits im Sommer dieses Jahres wurde über eine mögliche Romanze spekuliert, nachdem die beiden zusammen in Montreal gesichtet wurden. Wie Insider damals berichteten, sei es jedoch bei einem lockeren Kennenlernen geblieben. Katy hatte Anfang des Jahres ihre Beziehung mit Orlando Bloom (48) beendet, mit dem sie die gemeinsame Tochter Daisy Dove großzieht. Zwar hieß es zunächst, Katy sei nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe, doch die gemeinsamen Momente in Montreal und ihr stetiger Austausch lassen anderes vermuten. Fans fragen sich nun gespannt, ob aus dem Flirt mehr werden könnte.

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair Collage: Justin Trudeau und Katy Perry

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City

Getty Images / Chris Jackson Justin Trudeau, Premierminister Kanadas