Date mit Katy: Justin Trudeau rechnete nicht mit Interesse

Justin Trudeau (53), der ehemalige Premierminister Kanadas, sorgte Ende Juli gemeinsam mit Popstar Katy Perry (40) für Schlagzeilen. Die beiden wurden beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant Le Violon in Montreal gesehen, nur wenige Wochen nach der Trennung der Sängerin von Schauspieler Orlando Bloom (48). Augenzeugen berichteten, dass sie die Zeit offensichtlich genossen, bevor Katy am nächsten Tag im Rahmen ihrer Lifetimes Tour im Bell Centre auftrat. Laut einer Quelle von People handelte es sich bei dem Treffen um ein "lockeres erstes Kennenlern-Date". Dass diese Begegnung für internationales Aufsehen sorgen würde, damit hatten die beiden offenbar nicht gerechnet.

Die mit der Situation vertraute Quelle verriet People auch, dass Justin überrascht war, wie schnell die Gerüchteküche brodelte: "Justin wusste nicht, dass so viele Leute von dem privaten Dinner erfahren würden." Zudem sei der Medienrummel, der darauf folgte, deutlich umfassender gewesen, als der Politiker erwartet hatte. Insbesondere die Spekulationen über eine potenzielle Romanze zwischen ihm und Katy sollen ihn überrascht haben. Laut der Quelle hätten der 53-Jährige und die Sängerin Gemeinsamkeiten entdeckt und ihre kurze Zeit in Kanada miteinander genossen, doch konkrete Pläne für ein weiteres Treffen seien bislang nicht bekannt.

Für Justin, der nach der Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire Trudeau (50) nach 18 Jahren Ehe weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit steht, scheint es eine ungewöhnliche Erfahrung gewesen zu sein. Auch Katy hat momentan einige Herausforderungen, da sie nach der Trennung von Orlando eine neue Co-Parenting-Dynamik für ihre gemeinsame Tochter Daisy finden muss. Während Katy mit ihrer Tour beschäftigt ist und Justin nach Jahren als Spitzenpolitiker möglicherweise mehr Privatheit sucht, ist unklar, ob und wie sich die Beziehung der beiden entwickeln wird. Klar ist jedoch, dass dieser Abend in Montreal für beide Seiten eine unerwartete Aufmerksamkeit mit sich brachte.

IMAGO / Anadolu Agency Justin Trudeau, kanadischer Politiker

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom