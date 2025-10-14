Keira Knightley überrascht: Dies ist ihr beliebtester Film

Keira Knightley (40) hat kürzlich verraten, welcher ihrer Filme bei Fans besonders beliebt ist – und es handelt sich nicht um eine der großen Blockbuster-Rollen. In einem Gespräch mit dem Magazin People erklärte die Schauspielerin, dass sie am häufigsten auf ihre Rolle in "Kick It Like Beckham" angesprochen wird. "Es ist unglaublich, dass ein Film, der vor fast 25 Jahren gedreht wurde, immer noch so viel Aufmerksamkeit bekommt", sagte sie am 25. September bei einer Sondervorführung ihres aktuellen Films "The Woman in Cabin 10" in London. Besonders von jungen Frauen, die Fußball spielen, werde sie zu diesem Thema häufig angesprochen.

Der Kult-Film aus dem Jahr 2002 soll sogar eine Fortsetzung bekommen. Regisseurin Gurinder Chadha hatte im Sommer angekündigt, an einem Sequel zu arbeiten, und äußerte die Hoffnung, dass die ursprüngliche Besetzung zurückkehren würde – neben Knightley auch Parminder Nagra. Keira zeigte sich in dem Interview allerdings noch vorsichtig, was ihr eigenes Mitwirken betrifft: "Ich habe davon im Fernsehen erfahren. Wie aufregend", erklärte sie. Wie Chadha bereits mitteilte, hängt alles davon ab, ob das Drehbuch die alten und möglicherweise neuen Charaktere überzeugend miteinander verknüpfen kann.

Neben dieser nostalgischen Rückschau begeistert Keira derzeit das Publikum in der Hauptrolle des Netflix-Thrillers "The Woman in Cabin 10". In der Adaption eines Romans von Ruth Ware spielt sie eine Journalistin, die auf einer luxuriösen Yacht Zeugin eines möglichen Verbrechens wird. Obwohl alle an Bord den Vorfall leugnen und behaupten, dass niemand fehle, setzt sie alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Privat hält sich Keira jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück und ist dafür bekannt, ihr Familienleben abseits des Rampenlichts zu genießen. Mit ihrem Mann James Righton (42), den sie 2013 geheiratet hat, lebt sie gemeinsam mit den beiden Töchtern in London.

Getty Images Keira Knightley in London, 2020

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images Keira Knightley und James Righton, Ehepaar