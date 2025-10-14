Nach Flirt: Julia Römmelt ist laut Marco Cerullo Red Flag

Zwischen dem Reality-TV-Star Marco Cerullo (36) und dem Model Julia Römmelt (31) funkte es – allerdings nur für kurze Zeit. Wie Marco nun im Interview mit Promiflash ausplauderte, sei die Bekanntschaft aufregend gewesen, doch eine echte Beziehung sei daraus nicht entstanden. "Ich würde sagen, es war sehr intensiv von beiden Seiten – anfangs. Aber irgendwie muss ich sagen, ist dann doch die Red Flag rausgekommen", schilderte er offen. Seiner Einschätzung nach sei Julia nicht wirklich an einem tiefergehenden Kennenlernen interessiert gewesen: "Ich kannte sie halt auch nicht so gut vorher. Ich wusste nicht, wer sie ist. Jetzt halt schon."

Während Marco aus der kurzen Affäre offenbar klare Schlüsse zieht, betonte er, dass er keinen Platz für Unruhe lasse. "Ich bin ja keine Red Flag. Ich bin schon ein Ordentlicher", behauptete er im Gespräch mit Promiflash weiter. In diesem Zusammenhang zeigte er sich enttäuscht darüber, dass Julia seiner Meinung nach nicht beziehungsfähig sei, auch wenn sie anfänglich einen anderen Eindruck vermittelt habe. "Sie hat sich als beziehungstauglich verkauft, was, glaube ich, nicht so ist", äußerte der Fernsehdarsteller und lässt dabei keinen Zweifel daran, dass das Kapitel für ihn abgeschlossen ist.

Julia Römmelt ist als Model tätig. Das ehemalige Playmate des Jahres ist vor allem durch seine glamourösen Fotoshootings und Präsenz auf Social-Media-Plattformen bekannt. Marco hingegen erlangte mit seinen Auftritten in zahlreichen Reality-TV-Formaten mediale Aufmerksamkeit. Unter anderem war er in Love Island VIP zu sehen. Am 18. Oktober tritt er zudem als Ersatzkandidat für Daymian Weiß beim Boxevent Fame Fighting in den Ring.

Collage: Imago, Instagram / juliaroemmelt Collage: Marco Cerullo und Julia Römmelt

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Playmate

IMAGO / Oliver Langel Daymian Weiß und Marco Cerullo, Oktober 2025

