John Travolta ehrt seine verstorbene Frau mit rührendem Lied

John Travolta (71) erinnerte am 13. Oktober an den Geburtstag seiner verstorbenen Frau Kelly Preston (†57), die an diesem Tag 62 Jahre alt geworden wäre. Auf Instagram teilte der Schauspieler ein berührendes Video, in dem er ein von ihm eingesungenes Lied präsentierte. "Alles Gute zum Geburtstag, Kelly, wir lieben dich", schrieb John in der Bildunterschrift und unterschrieb mit seinem Namen sowie im Namen der gemeinsamen Kinder Ella (25) und Benjamin Travolta (14). In der Ballade "Come Rain or Come Shine" sang er mit emotionaler Stimme Zeilen wie "Ich werde dich lieben, wie niemand dich geliebt hat, bei Regen oder Sonnenschein". Das Reel beinhaltete ein Foto von Kelly, ein sonniges Bild, das sie mit einem Blumenstrauß zeigt.

Kelly, die im Jahr 2020 nach einem zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verstarb, hätte an diesem Tag ihren Geburtstag feiern können. John und Kelly waren fast 30 Jahre miteinander verheiratet, nachdem sie sich 1987 kennengelernt hatten. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin war Kelly auch liebevolle Mutter von drei Kindern. Die Familie musste bereits 2009 den tragischen Verlust ihres ältesten Sohnes Jett verkraften. Tochter Ella, die wie ihr Vater ebenfalls musikalisch aktiv ist, ehrt Kelly regelmäßig mit Erinnerungen. Zu Muttertag teilte Ella rührende Worte und beschrieb Kelly als "starke, schöne, liebevolle und lustige Frau".

In einem Interview mit dem Magazin People plauderte Ella über ihren Song "Little Bird", den sie ihrer Mutter widmete. Das Musikvideo zeigt private Aufnahmen von Kelly und Ella aus Kindheitstagen. "Es ist die Perspektive eines Muttervogels, der zu seinem Baby spricht und alle äußeren Einflüsse fernhält, weil die wahren Instinkte schon immer da waren", erklärte sie. Diese Momente der Erinnerung lassen die Familie den Verlust ihrer geliebten Mutter und Ehefrau auf besonders innige Weise verarbeiten.

Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Juni 2018

Instagram Ella Bleu Travolta, John Travolta und Benjamin Travolta im Juni 2023

