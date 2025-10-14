Zum Geburtstag: Wien setzt Richard Lugner (†) ein Denkmal

Wien hat Richard Lugner (†91) ein Denkmal gesetzt: Genau an seinem Geburtstag, am 11. Oktober, wurde in der Lugner City ein Gedenkstein für den im August 2024 verstorbenen Baumeister enthüllt. Das berichtet Kurier.at. Unter den Gästen war auch seine Tochter Jacqueline Lugner, die den Moment sichtbar bewegt erlebte. Seine Witwe Simone Lugner blieb dem Termin jedoch fern. Der Ort war nicht zufällig gewählt: Das Einkaufszentrum trägt seinen Namen und war für viele Wienerinnen und Wiener untrennbar mit dem Unternehmer verbunden.

Gestaltet wurde der Gedenkstein vom bayerischen Label Rokstyle, das sich auf hochwertige Grabmale spezialisiert hat. Entwurf und Umsetzung stammen von Alexander Hanel, einem deutschen Steinmetz, der seit Jahren mit außergewöhnlichen Erinnerungsprojekten auffällt. Das Denkmal zeigt Richard im Frack mit Zylinder – so, wie ihn Millionen vom Wiener Opernball kennen. Alexander betonte bei der Präsentation, es sei darum gegangen, die Persönlichkeit des Bauunternehmers und Reality-TV-Stars so einzufangen, wie die Öffentlichkeit ihn in Erinnerung hat. Das Ergebnis ist ein Stück Wiener Zeitgeschichte in Stein.

Auch seine Witwe Simone ehrte den Baulöwen an seinem Geburtstag auf ganz persönliche Weise. Auf Instagram teilte sie eine emotionale Botschaft und schrieb: "Happy Birthday, Richard, da oben. Ich trage dich in meinem Herzen... Und ich vermisse dich." Mit diesen Worten zeigte die Radiomoderatorin offen, wie tief sie der Verlust ihres Mannes noch immer schmerzt. Der bewegende Beitrag wurde von zahlreichen Followern mit Herzen und Beileidsbekundungen kommentiert.

Imago Richard Lugner, 2024

Imago Richard Lugner bei den Salzburger Festspielen 2020 zur Premiere von "Così fan tutte"

IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024