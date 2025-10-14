Fame Fighting: So intensiv ist Marco Cerullos Vorbereitung

Marco Cerullo (36) steht vor einer ganz besonderen Herausforderung: Der Reality-TV-Star wird am 18. Oktober beim Fame Fighting gegen Daymian Weiß in den Boxring steigen. Da er kurzfristig als Ersatz für Kevin Njie (29) einspringt, hatte der Love Island VIP-Kandidat lediglich 17 Tage Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten. Doch Marco zeigt sich optimistisch. "Es ist schon eine sehr krasse Vorbereitung. Ich habe da einen sehr guten Trainer. Anton Racik ist mein Trainer und damit habe ich die beste Wahl getroffen, ihn zu nehmen", verrät er im Interview mit Promiflash. Mit Blick auf den anstehenden Kampf beteuert die TV-Bekanntheit: "Ich bin gut vorbereitet."

Um trotz der kurzen Vorbereitungszeit maximale Leistung zu bringen, setzt Marco auf ein besonders intensives Training unter der Leitung von Anton Racik. Der Profi-Trainer gehe sehr strukturiert und fokussiert an die Sache heran, so Marco. Auch an seiner Kondition soll es nicht scheitern: "Ich würde auch dreimal fünf Minuten kämpfen." Für den Kampf verspricht er Qualität statt Show: "Man wird auf jeden Fall einen ordentlichen Boxkampf sehen. Keine Kirmesboxerei, sondern ein ordentliches Boxen." Obwohl er wenig Zeit hatte, habe er in seiner Trainingsphase alles Mögliche herausgeholt und werde sich nicht verstecken.

Zudem betont Marco, dass er trotz der spontanen Anfrage keine Sekunde gezögert hat. "Ich wurde gefragt, und natürlich habe ich den Kampf zugesagt", erklärt der Ex-Dschungelcamp-Bewohner. Dabei zeigt sich der TV-Star selbstbewusst und fügt hinzu: "Ich fühle mich gut. Ich hätte nicht zugesagt, würde ich nicht fit sein." Die nur 17 Tage Vorbereitungszeit im UFD Gym in Düsseldorf waren für Marco kein Grund zur Sorge. Selbstironisch stichelt er mit Blick auf seinen Gegner: "Die werden auf jeden Fall reichen für diesen Kandidaten."

Anzeige Anzeige

Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Promi-Boxen Fame Fighting 3 im Atlantic Hotel Essen.

Anzeige Anzeige

Imago Daymian Weiss und Marco Cerullo beim Staredown vor ihrem Duell bei Fame Fighting 3 in Essen.

Anzeige Anzeige

Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Kampfsport-Event Fame Fighting 3 am 11. Oktober 2025