Revanche: Tobias und Juliano boxen erneut bei Fame Fighting

Die Spannung steigt: Tobias Pietrek und Juliano Fernandez werden sich am 18. Oktober bei Fame Fighting in Essen erneut im Ring gegenüberstehen. Das gab das Fame-Fighting-Team mit einer Ankündigung auf Instagram bekannt. Diese erneute Begegnung verspricht eine "blutige Revanche", nachdem Tobias im vergangenen Jahr den ersten Kampf gegen Juliano nach Punkten für sich entscheiden konnte. Der Rückkampf im Super Heavyweight über 92 Kilogramm sorgt bereits jetzt für Begeisterung bei den Fans und Kollegen der beiden Reality-TV-Stars.

Schon die Ankündigung sorgt für reichlich Vorfreude bei Fans und Promis. Paulina Ljubas (28) gehörte zu den Ersten, die ihre Begeisterung ausdrückten. In den sozialen Medien kommentiert sie voller Euphorie: "Geil, ich freu' mich auf den Kampf." Juliano selbst gibt sich vor dem Fight selbstbewusst und verheißungsvoll: "Diesmal ist alles anders!" Unter den Fans wird heiß diskutiert, ob Juliano dieses Mal die Oberhand gewinnen kann oder Tobias erneut siegen wird.

Fame-Fighting-Fans haben Tobis fulminanten Sieg im vergangenen Jahr sicher noch in Erinnerung. Veranstalter Eugen Lopez brachte es damals auf den Punkt: "Was war das gerade für eine Schlacht?" Der Ring war nach dem Fight blutverschmiert, die Stimmung kochte. Nach drei kräftezehrenden Runden durfte sich Tobi am Ende als einstimmiger Sieger feiern lassen und grinste zufrieden: "Ich war fest davon überzeugt, dass ich den Sieg einfahren werde." Schon in seinem Einlaufsong stichelte der Reality-Star Richtung Gegner: "Tobi auf die eins, heißt es morgen auf Promiflash." Trotzdem musste auch der Gewinner anerkennen: "Es war verdammt hart, Respekt an Juliano."

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024

Anzeige Anzeige

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, Reality-TV-Darsteller