Doping-Anschuldigungen: Aleks Petrovic wehrt sich vehement

Zwischen Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) ist ein neuer Streit entbrannt, nachdem Yasin seinem Kontrahenten vorwarf, Anabolika zu konsumieren. Nach einer Fame Fighting-Pressekonferenz nahm Aleks zu den Vorwürfen Stellung und teilte mit, dass er die Behauptung als "riesengroßes Kompliment" empfinde. "Wenn Leute mir das vorwerfen, dann finden die offensichtlich meinen Körper gut. Also scheine ich ja was richtig zu machen", erklärte der Reality-TV-Star im Gespräch mit Promiflash. Aleks wies die Anschuldigungen entschieden zurück.

Aleks zeigte sich überrascht von den Aussagen seines Rivalen und hakte humorvoll nach: "Wenn ich Anabolika nehmen würde, dann würde ich wirklich 30 Kilo mehr wiegen und voller Muskelmasse sein. Bin ich aktuell gar nicht." Stattdessen betonte er, dass sein Fitness-Level auf 15 Jahre intensives Training sowie gute Genetik zurückzuführen sei. "Das ist Schwachsinn. Alles nur Training", fügte er hinzu. Der Influencer gibt sich weiterhin fokussiert auf die Vorbereitungen für ihren baldigen Kampf und lässt sich von den Aussagen Yasins nicht aus der Ruhe bringen.

Bereits zuvor war es zwischen den beiden Streithähnen zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Yasin, der in der Vergangenheit immer wieder mit provokanten Aussagen auffiel, ließ auch diesmal keine Gelegenheit aus, seinen Gegner vor dem großen Schlagabtausch am 18. Oktober zu provozieren. Aleks, der seine Trainingseinheiten in Dubai absolviert, hat sich seit dem Beginn seiner TV-Karriere einen sportlichen Ruf aufgebaut und lässt sich durch solche Anfeindungen offenbar nicht beirren. Beide kämpften sich in den letzten Jahren mit Ehrgeiz und Disziplin aus der Reality-Show-Welt in die Schlagzeilen des deutschen Unterhaltungsfernsehens.

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020

