Tobias Pietrek isst zur Fame-Fighting-Vorbereitung Süßes

Tobias Pietrek wird in wenigen Tagen gegen Juliano Fernandez kämpfen. Bei Fame Fighting 3 steigen die beiden in den Ring. In einem Interview mit Promiflash verriet der Love Island VIP-Star jetzt Details zu seiner Vorbereitung auf den großen Kampf. Anders als viele seiner Kollegen muss sich der Sportler diesmal allerdings keine Sorgen um Gewichtsabnahme machen. "Bei mir ist gerade eigentlich die Herausforderung, dass ich das Gewicht halten muss und nicht abnehme", erklärt er und fügt hinzu: "Ich ernähre mich gut, muss aber zwischendurch tatsächlich ein paar Süßigkeiten essen, damit ich nicht abnehme."

Eine weitere Schwierigkeit war für Tobias die geringe Vorbereitungszeit. Bis vor wenigen Wochen war für den Realitystar noch unklar, ob er tatsächlich antreten würde. "Wir haben erst vor knapp drei bis vier Wochen Bescheid bekommen, dass wir jetzt safe kämpfen", berichtet er Promiflash. Er trainiert zwar seit etwa vier Monaten regelmäßig, die intensive Wettkampfvorbereitung begann jedoch erst vor Kurzem. Trotzdem zeigt sich der Kämpfer optimistisch: "Ich fühle mich gut. Ich fühle mich stark."

Tobi hat in der Vergangenheit in Datingshows seine Liebe gesucht. Nun scheint der Ex von Laura Mania aber außerhalb der Reality-Welt die Richtige gefunden zu haben. Im September plauderte er erstmals aus, dass er eine neue Frau in seinem Leben habe. Im Promiflash-Interview bestätigte er dann vor wenigen Tagen: "Es läuft sehr gut, meiner Meinung nach. [...] Ich bin einfach gerade glücklich." Die Mystery Woman ist der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt, doch Tobias deutete an, dass sie bei seinem Fame-Fighting-Kampf anwesend sein werde.

Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Imago Tobias Pietrek, Reality-TV-Darsteller

Imago Tobias Pietrek, November 2024

