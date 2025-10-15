Verteidigt Cardi B hier den Beef mit Nicki Minaj?

Cardi B (33) sprach in einem Interview mit Paper über ihre jüngste Auseinandersetzung auf Social Media, bei der es anscheinend um Nicki Minaj (42) ging und sogar die Kinder der beiden Rapperinnen ins Zentrum des Streits rückten. Obwohl sie keine Namen nannte, erklärte die Musikerin, wie emotional und kämpferisch sie sich in der Situation verhielt. "Diese Woche kam meine Mutter-Kriegerin heraus", sagte sie und fügte hinzu: "Ich habe für meine Kinder gekämpft." Das Gespräch drehte sich vor allem um ihre Rolle als Mutter und den Schutz ihrer Familie. Die bald vierfache Mutter verriet, dass sie inzwischen eine andere Perspektive auf solche Konflikte habe.

In dem Gespräch sprach Cardi B weiter über ihre Entschlossenheit als Elternteil. "Ich fühle mich wirklich wie eine Löwin", sagte sie und erklärte, dass diese Erfahrung gezeigt habe, wie stark sie sei. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie sich auf diese Weise verteidigen musste, aber sie sei bereit gewesen, alles für ihre Kinder zu geben. Die Künstlerin betonte, dass sie sowohl körperlich als auch mental für ihre Familie kämpfen würde, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Der Streit habe jedoch auch verdeutlicht, wie wichtig es ihr sei, Grenzen zu ziehen und sich ihrer Stärke bewusst zu werden.

Die beiden Musikerinnen hatten sich in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich gestritten. Diese letzte Eskalation hat allerdings eine neue Dimension erreicht, als Kinder in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung rückten. Der Konflikt begann mit Sticheleien über Cardis berufliche Projekte, weitete sich aber schnell auf persönliche Angriffe aus. Fans der beiden Rapperinnen zeigten sich schockiert über die Heftigkeit des Streits, der online für großes Aufsehen sorgte. Trotz aller Differenzen sind Cardi und Nicki Minaj in der Musikwelt für ihre beeindruckenden Karrieren bekannt, die sie stets mit Leidenschaft und Ehrgeiz vorantreiben.

Getty Images Nicki Minaj und Cardi B

Getty Images Cardi B im September 2025 in New York

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

