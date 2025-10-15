So verarbeitet Emilie Kiser den Tod ihres Sohnes Trigg (3)

Fünf Monate nach dem Tod ihres Sohnes Trigg meldet sich Emilie Kiser mit einem bewegenden Update. Die Influencerin aus Arizona, die mit Ehemann Brady Kiser und Baby Teddy in Chandler lebt, erzählt in ihren Instagram-Storys, dass sie mit Freundinnen begonnen hat, Scrapbooks zu erstellen. "Es macht Spaß, ist aber auch wirklich, wirklich schwer", schrieb sie. Alte Familienfotos zu drucken und zu ordnen, treffe sie "wie ein Magenschlag". Emilie betont, sie wolle Erinnerungen an ihr verstorbenes Kind nicht verdrängen: Sie meide weder Fotos noch Videos noch Räume in ihrem Zuhause. "Ich hoffte, dass mich dieses Hobby ihm näher fühlen lässt, wenn ich sein Leben und all die wunderbaren Erinnerungen festhalte", äußerte sich die Familienmutter.

Nach dem tragischen Ertrinken von Trigg in ihrem Pool setzte sich Emilie vor Gericht dafür ein, Unterlagen zum Fall unter Verschluss zu halten. Wie das Magazin People berichtete, entschied das Arizona Superior Court for Maricopa County, zwei Seiten aus dem Bericht des Chandler Police Department zu entfernen, in denen eine Anklageempfehlung gegen Brady erwähnt wurde. Zuvor hatte die Maricopa County Attorney’s Office erklärt, es gebe "keine Aussicht auf eine Verurteilung". Laut dem zitierten Polizeibericht ergab Videomaterial, dass Trigg länger als neun Minuten unbeaufsichtigt im Garten und etwa sieben Minuten im Wasser war.

Privat hat Emilie Grenzen gezogen, die ihr und ihrer Familie Halt geben sollen. Auf TikTok erklärte sie: "Ich poste meine Kinder nicht mehr öffentlich, deshalb teile ich Teddy nicht und ich teile Trigg nicht." Vieles verarbeite sie in Therapie und im Kreis ihrer Liebsten, nicht "mit Millionen von Menschen im Internet". Mit Tränen in den Augen erklärte die Social-Media-Bekanntheit außerdem: "Ein Kind zu verlieren ist buchstäblich der schlimmste Schmerz." Emilie lebt mit Brady und Teddy weiter in Arizona, umgeben von Fotos und Zeichnungen von Trigg, die sie bewusst sichtbar lässt – als tägliche, persönliche Erinnerung an ihren Sohn.

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

Anzeige Anzeige