Aufgeklärt: Kendall Jenner wird nicht das nächste Bond-Girl

Auch wenn aktuell viele Spekulationen um Kendall Jenner (29) als mögliches neues Bond-Girl kursieren - der jüngste Spross der Kardashian-Schwestern wird nicht die nächste 007-Begleiterin werden. Trotz zahlreicher Schlagzeilen und Fan-Träumereien erklärte ein Insider gegenüber TMZ, dass das Model nicht im Gespräch sei, eine Rolle im neuen James-Bond-Film zu übernehmen. Diese Gerüchte seien nichts anderes als Wunschdenken gewesen. Die Produktion des ersten Bond-Films unter dem Dach von Amazon MGM steckt noch in den Anfängen, und weder eine Besetzung für die weibliche Hauptrolle noch ein neuer 007-Darsteller seien bislang gefunden.

Mit Denis Villeneuve (58) steht jedoch schon der Regisseur fest, der diesen neuen Abschnitt des Franchises inszenieren soll. Während die Gerüchte um Kendall nun endgültig ausgeräumt sind, betonten Insider auch, dass so früh im Produktionsprozess viele Details noch offen bleiben. Vor allem die Frage, wer der nächste Schauspieler sein wird, der in die Fußstapfen von Daniel Craig (57) tritt, sorgt weiterhin für Spannung. Die Besetzung der ikonischen Hauptrolle läuft noch, und Fans diskutieren weiterhin, ob ein bekanntes Gesicht oder ein Newcomer die Reihe fortführen wird.

Kendall Jenner ist vor allem als Model und durch die Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt geworden. Die 29-Jährige hat sich in den letzten Jahren eine internationale Karriere aufgebaut und zählt zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Welt. Obwohl sie in der Vergangenheit keine Schauspielkarriere verfolgt hat, haben sie Fans und Presse schon öfter mit großen Filmprojekten in Verbindung gebracht – eine Entwicklung, die sicherlich auch auf ihre außergewöhnliche Popularität zurückzuführen ist.

Getty Images Kendall Jenner, TV-Bekanntheit

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve bei der Premiere von "Dune" in London

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im September 2024