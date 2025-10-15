CBD-Gummibärchen: Katies neues Geheimrezept für Harvey

Katie Price (47) hat auf Instagram bekanntgegeben, dass sie ihrem Sohn Harvey (23) künftig CBD-Gummibärchen geben möchte. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war ein Vorfall, bei dem der autistische 23-Jährige versehentlich zwei solcher Gummibärchen gegessen hatte, die eigentlich seiner Mutter gehörten. Katie zeigte sich überrascht über die beruhigende Wirkung, die das Produkt auf Harvey hatte, der zusätzlich zu seinen gesundheitlichen Herausforderungen auch mit Angstzuständen zu kämpfen hat. Weil die CBD-Gummibärchen, wie Katie beschreibt, "die Schärfe seiner Angst genommen" hätten, plant sie nun, sie ihm regelmäßig zu geben. Gleichzeitig betonte sie, dass sie dabei stets auf seine verschriebenen Medikamente achtet.

Die Reality-Darstellerin nutzte schon zuvor die Gelegenheit, um das von Anthony Fowler gegründete Unternehmen Supreme CBD zu promoten. Eigentlich war die Einnahme der Gummis aber ein spontaner Moment: Harvey entdeckte sie in ihrem Glas, und Katie entschied kurzerhand, ihm zwei grüne Exemplare zu geben – schließlich liebt er die Farbe. Sie selbst war von der Wirkung total überrascht. In den sozialen Medien sorgt die Aktion jedoch für Diskussionen, besonders weil Supreme CBD schon vorher in der Kritik stand. Experten warnen zudem vor möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und raten, sich lieber ärztlich beraten zu lassen.

Ab Oktober kehrt Harvey auch wieder in die Nähe von Katie zurück – ein Herzenswunsch der stolzen Mama. Immer wieder betonte sie, wie schwierig es sei, die richtige Unterstützung für ihren Sohn zu finden, der unter anderem am Prader-Willi-Syndrom leidet. Während Katie sich voll und ganz auf Harveys Wohlbefinden konzentriert, scheint auch ihr Lebensgefährte JJ Slater eine wichtige Rolle zu übernehmen und verbringt fürsorglich Zeit mit dem Jungen. Wie sich die CBD-Gummibärchen langfristig auf Harveys Gesundheit auswirken und wie sich die Familiensituation entwickelt, bleibt vorerst abzuwarten.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, 2025

Getty Images Katie Price im November 2023

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024