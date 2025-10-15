Mit verheiratetem Mann geflirtet: Bill Kaulitz äußert sich

Bill Kaulitz (36) hatte einen außergewöhnlichen Flirt-Moment auf einer Hochzeit, den er jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" humorvoll Revue passieren lässt. Der 36-jährige Sänger von Tokio Hotel erzählte, wie er bei besagtem Event ein Auge auf den Regisseur David Helmut (38) geworfen hatte. Dabei stellt er klar: "Das möchte ich jetzt einmal sagen: Ich hab angefangen zu flirten und später hab ich festgestellt, dass ich mit [Davids] Frau Lena am Tisch stand!" Doch statt Drama oder Ärger reagierte die Schauspielerin erstaunlich gelassen und auch mit einer Prise Humor. "Flirte ruhig mit David, du kannst auch gern mit dem schlafen", soll sie laut Bill lachend gesagt haben.

Mit spitzem Witz schilderte Bill, wie Lena ihrem Ehemann an diesem Abend regelrecht die Schau stahl, indem sie von seinem "sehr schönen Schwanz" schwärmte. Bill griff den Kommentar auf und kommentierte es den ganzen Abend halb ernst, halb amüsiert mit Sätzen wie "der David mit dem schönen Schwanz". Für David, der bisher keinen Kontakt zum Sänger hatte, war dies zwar überraschend, doch Lena nahm es leicht und scherzte sogar weiter über die ungewöhnliche Situation. "Siehst du mal, wie gut ich dich als deine Ehefrau präsentiere", witzelte sie ihrem Mann gegenüber. Bill schloss seine Anekdote schließlich mit einem frechen Satz ab: "David Helmut, Freifahrtschein, raus mit dem Lümmel!"

Während Bill die Situation mit Humor nahm, zeigte sich sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) weniger begeistert von dem lockeren Umgang mit solchen Themen. Im Podcast äußerte er klar seine Meinung und merkte an, dass Fremdgehen für ihn nichts mit Humor zu tun habe. "Also ich würde meiner Frau für niemanden einen Freifahrtschein geben", meint Tom ernst. Toms nüchterne Perspektive warf einen Kontrast zu Bills verspielt-provokativer Schilderung. Lena und David scheinen jedenfalls ein eingespieltes Team zu sein, das gemeinsame Momente auch humorvoll meistert.

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Lena Meckel und David Helmut

Getty Images Lena Meckel, Schauspielerin