Offiziell bestätigt: "X-Men '97" kehrt mit Staffel 3 zurück

Die beliebte Animationsserie "X-Men '97" wird um eine dritte Staffel verlängert – das wurde nun offiziell auf der New York Comic Con verkündet. Matthew Chauncey, bekannt für seine Arbeit an den Marvel-Serien "Ms. Marvel" und "What If…?", übernimmt dabei die Rolle des Chefautors. Bevor die Fans jedoch Staffel 3 zu sehen bekommen, startet zunächst die zweite Season im Sommer 2026 exklusiv auf Disney+. Auf der Messe wurde bereits ein erster Trailer gezeigt, der spannende Einblicke in die Fortsetzung der Geschichte bietet.

Inhaltlich dürfte es nahtlos weitergehen: Am Ende von Staffel 1 schien die Erde dem Untergang geweiht – selbst die Avengers konnten nichts ausrichten. Die X-Men retteten die Menschheit in letzter Sekunde, zahlten dafür jedoch einen hohen Preis. Statt zu sterben, wurden sie quer durch die Zeit geschleudert und sind nun über Jahrhunderte verstreut. Der zurückgebliebene Tüftler Forge wird zur Schlüsselfigur: Er soll das Team aufspüren und in die 1990er Jahre zurückholen. Der Messe-Trailer, der ausschließlich den Besucherinnen und Besuchern gezeigt wurde, deutet genau das an – eine direkte Fortführung des Finalschocks ohne Atempause.

"X-Men '97" hat sich mit seinen spannenden Geschichten, inspiriert von den besten Marvel-Comics, schnell eine große Fangemeinde aufgebaut. Die Serie wird vor allem für ihre gelungene Mischung aus Action, Emotionen und Einfallsreichtum gelobt. Auf Rotten Tomatoes erzielt die Animationsserie beeindruckende 99 Prozent positive Kritiken und zählt damit zu den erfolgreichsten Marvel-Titeln überhaupt. Fans der klassischen "X-Men"-Serie aus den 90er-Jahren können diese übrigens ebenfalls auf Disney+ ansehen – perfekt, um die Zeit bis zur Veröffentlichung der neuen Staffel zu überbrücken.

