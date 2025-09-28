Tanner Martins Witwe unterstützt Emilie Kiser nach Tragödie

Shay Wright weiß, was Schmerz bedeutet: Im Juni verlor sie ihren Ehemann, Influencer Tanner Martin, an Krebs und stand als junge Witwe plötzlich mit einem Säugling allein da. Umso bemerkenswerter, dass sie nun eine der ersten war, die Emilie Kiser nach deren tragischem Verlust und der nun zaghaften Rückkehr auf Social Media die Hand reichte. Emilies dreijähriger Sohn Trigg war im Mai durch einen Ertrinkungsunfall ums Leben gekommen, woraufhin sich die Influencerin aus dem Netz zurückgezogen hatte. Als die trauernde Mutter jetzt wieder erste Schritte auf Instagram wagte, hinterließ ihr Shay eine emotionale Botschaft: "Als frische Witwe und Mutter eines vier Monate alten Babys bin ich hier, um zuzuhören und für dich da zu sein."

Für Emilie war das ein kleiner Lichtstrahl nach Monaten des Schweigens. Nach Triggs Ertrinken im Swimmingpool zog sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück – zu groß war der Schmerz. Am 20. September wandte sie sich dann erstmals wieder an ihre Follower, sichtbar nervös, aber mit klarer Botschaft. Sie sprach von der Schwierigkeit, Worte für ihre Trauer zu finden, und erklärte offen: "Ich habe euch vermisst und hoffe, mit euch wieder in Kontakt zu treten." Der Satz machte deutlich, wie groß die Bedeutung ihrer Community für sie in dieser Zeit ist.

Dass Emilie diesen Schritt ging, war auch ein Stück Selbsttherapie. Zusammen mit ihrem Ehemann Brady, mit dem sie nur wenige Wochen vor Triggs Tod ihren zweiten Sohn Teddy bekommen hatte, versucht sie, die Balance zwischen privatem Schmerz und öffentlicher Präsenz zu halten. Sie betonte, wie sehr ihr das Kreieren von Inhalten helfe, sie jedoch noch nicht wisse, wie viel sie tatsächlich von ihren Emotionen preisgeben möchte. Doch eines ist klar: Ihre Offenheit soll nicht nur Ventil sein, sondern auch Trost für andere, die ähnliche Verluste erlitten haben.

Collage: Shay Wright und Emilie Kiser

Tanner Martin, Influencer

Emilie Kiser, ihr Mann Brady und ihr Sohn Trigg