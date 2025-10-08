Sohn (3) ist ertrunken: Emilie Kiser macht eine Therapie

Vor fünf Monaten erschütterte der tragische Tod des dreijährigen Trigg die Familie von Influencerin Emilie Kiser. Der kleine Junge ertrank im Mai im heimischen Pool in Arizona, was für Emilie und ihren Mann Brady eine Welle der Trauer und ungeahnten öffentlichen Druck nach sich zog. Jetzt teilte die Social-Media-Persönlichkeit offen einige ihrer Gedanken und sprach über ihre Therapie als Teil ihrer "Trauerreise". In einer Instagram-Story vom 7. Oktober bedankte sie sich zudem bei Gesundheitsfachkräften für deren unermüdlichen Einsatz und beschrieb, wie emotional sie das Thema seit ihrem Verlust macht: "Die Kraft, mit der ihr jeden Tag anderen helft, bewegt mich sehr, besonders jetzt, wo ich über unseren/meinen Trauerprozess nachdenke und darüber, worüber ich mit meinem Therapeuten spreche."

Die Berichterstattung der Medien und juristische Auseinandersetzungen haben die Familie zusätzlich belastet. Infolge des Unfalls reichte Emilie eine Klage ein, um sicherzustellen, dass bestimmte Dokumente und Details rund um Triggs Tod nicht öffentlich werden. In dem im Mai eingereichten und im August veröffentlichten Antrag schilderte Emilie laut People, wie Hubschrauber über ihrem Haus kreisten, und betonte, sie und ihr Mann seien "zutiefst besorgt über die Veröffentlichung bestimmter Informationen und unsere Fähigkeit, überhaupt mit der Trauerarbeit zu beginnen". Das Gericht gab ihrer Forderung statt, was den Eltern erlaubte, einen gewissen Schutz ihrer Privatsphäre zu bewahren.

Emilie kehrte Ende August nach einer Social-Media-Pause auf ihre Kanäle zurück und teilte kleine Einblicke in ihren Alltag: "Ich habe Tage, Wochen, Monate damit verbracht, die richtigen Worte zu finden, und mir auch die Zeit genommen, die ich brauchte, um den Verlust meines Babys zu verarbeiten", schrieb sie damals online. Dabei erzählte sie von ihrer Nervosität, wieder zu posten. In den Wochen nach ihrer Rückkehr äußerte sie ihre Dankbarkeit für die zahlreichen Botschaften, die andere, oft in ähnlichen Situationen, mit ihr geteilt haben. Trotz des tragischen Verlustes arbeitet sie daran, Stück für Stück wieder Fuß zu fassen. Die kleine Familie rund um Söhnchen Theodore "Teddy", geboren im Jahr 2025, scheint sich letzten Endes entschieden zu haben, den Blick nach vorne zu wagen.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihrem Sohn Trigg, Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025