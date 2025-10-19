Nach Tragödie: Emilie Kiser zeigt Kinder nicht mehr online

Social-Media-Star Emilie Kiser hat in einem emotionalen TikTok-Video erklärt, warum sie ihre Söhne nicht länger in ihre Online-Inhalte einbezieht. Anlässlich ihrer Rückkehr nach einer mehrmonatigen Pause stellte sie jetzt klar: "Ich werde meine Kinder hier nicht mehr zeigen – weder Teddy, noch Trigg. Ihr seht nur einen sehr kleinen Ausschnitt meines Lebens gerade." Besonders über ihren verstorbenen Sohn Trigg wolle sie vorerst nicht öffentlich sprechen, da der Schmerz nach dessen tragischem Ertrinkungstod noch zu groß ist. Um die Vorfälle aufzuarbeiten, führe sie stattdessen intensive Gespräche mit ihrer Familie und ihren Therapeuten.

Der kleine Trigg war im Mai dieses Jahres bewusstlos aus dem Pool der Familie geborgen worden. Emilies Mann Brady Kiser war nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unglücks zu Hause und hatte die Aufsichtspflicht. Während im Juli eine strafrechtliche Empfehlung gegen ihn eingereicht wurde, hieß es später, dass keine Aussicht auf eine Verurteilung bestünde. Emilie äußerte sich im August erstmals zu dem Verlust und erklärte, dass sie – obwohl sie damals nicht zu Hause war – die Verantwortung als Mutter vollständig übernehme. Sie sprach offen über die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen wie einer permanenten Poolabdeckung, um tragische Vorfälle wie diesen zu verhindern.

Emilie ist 1999 in Phoenix, Arizona, geboren und jobbte einst in einem Cupcake-Shop, bevor sie als Influencerin Bekanntheit erlangte. Auf TikTok und Instagram teilte sie ihren Familienalltag mit rund fünf Millionen Followern und wurde vor allem für ihre authentischen Lifestyle-Videos und Familien-Vlogs gefeiert. Ihre Inhalte zeichneten sich durch Wärme, Humor und eine starke Bindung zu ihrer Community aus, bis der Tod ihres Sohnes in diesem Jahr alles veränderte. Fans hoffen nun, dass sie mit der Unterstützung ihrer Familie und ihrer Therapeuten bald wieder Halt im Leben findet – auch für ihren Sohn Teddy.

emiliekiser Influencerin Emilie Kiser im Oktober 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, Influencerin

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, September 2024