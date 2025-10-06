Sommerhaus-Jochen bezichtigt Désirée Nick der Gagen-Lüge

Jochen Horst (64), bekannt als Schauspieler und aus der aktuellen Staffel der Realityshow Das Sommerhaus der Stars, hat sich auf Instagram mit deutlichen Worten zur angeblichen Gage von Désirée Nick (69) geäußert. Die Entertainerin soll für ihre Teilnahme bei Promi Big Brother eine stolze Summe von 500.000 Euro erhalten – zumindest, wenn man ihren vorangegangenen Aussagen Glauben schenken darf. Doch Jochen ist sich sicher, dass das nicht stimmen kann: "Bullshit. Lasst euch doch bitte nicht alle verarschen. Maximal bekommt sie 100.000. Das ist und bleibt die Schallmauer", schrieb er unter den Promiflash-Post, der Désirées mutmaßliche Rekordgage thematisierte.

Die Reaktionen der Community ließen nicht lange auf sich warten: "Spricht da der Neid?", schrieb etwa ein User kritisch, während andere seine Aussage mit konkreten Beispielen widerlegten: "Die höchste Gage war bis jetzt 300.000 für Sarah Kern." Manch einer sah Jochens Kommentar sogar als Reflexion seiner eigenen Karriere: "Bitte nicht von dir selbst auf andere schließen, nur weil du nicht den gleichen Unterhaltungswert hast." Auch der ehemalige My Style Rocks-Juror Andreas Wendt mischte sich in die Unterhaltung ein, kommentierte allerdings nicht die brisante Gagen-Diskussion, sondern tat sein Bestes, für Designer Harald Glööckler (60) Stimmung zu machen, der ebenfalls bei der Show überzeugen soll: "Harald wird auch rocken, davon bin ich überzeugt."

Désirée ist bekannt für ihre scharfzüngige Art und ihre Fähigkeit, in Reality-Formaten schon mit einem einzigen Fingerschnipsen zu polarisieren. Mit ihrer Prominenz und ihrem Unterhaltungswert hat sie sich über die Jahre eine feste Position in der Branche erarbeitet. Jochen hingegen, der vor allem für seine Rollen in deutschen Fernsehproduktionen wie "Balko" bekannt wurde, steht eher für ruhige und besonnene Auftritte abseits des Reality-Trubels. 2024 hatte er selbst an der zwölften Staffel "Promi Big Brother" teilgenommen und stolze 17 Tage im Container verbracht. Ob Désirée noch persönlich auf die Vorwürfe des Schauspielers reagieren wird, bleibt spannend.

Collage: Joyn/Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Jochen Horst und Désirée Nick

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025