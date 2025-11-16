Buhrufe: Daniel Hartwich verärgert "Let's Dance"-Publikum

Die Let's Dance-Tour machte Station in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen und wurde von tosendem Applaus begrüßt, als die Stars der Show, darunter die Profitänzer, Promis und Moderator Daniel Hartwich (47), der durch Erfolgsformate wie Das Supertalent oder das Dschungelcamp führte, die Bühne betraten. Doch die Stimmung schlug schnell um – aufgrund eines Fauxpas des Moderators, wie Der Westen berichtete: Zu Beginn der Show verkündete er fälschlicherweise, dass an diesem Abend der "Dancing Star" aus Dortmund gesucht werde. Die Oberhausener Zuschauer reagierten umgehend mit gellenden Buhrufen. Daniel entschuldigte sich schnell für seinen Patzer, woraufhin die Zuschauer ihm verziehen und die Situation mit herzlichem Gelächter entschärft wurde.

Nicht nur Daniel sorgte an dem Abend für Gesprächsstoff, sondern auch TV-Urgestein und Chefjuror Joachim Llambi (61), der vor allem für seine strengen und knallharten Bewertungen bekannt ist. Der Duisburger, der mittlerweile auf Mallorca lebt, hatte vor der Show einen Abstecher in seine Heimatstadt gemacht. Als Daniel ihn fragte, ob er mit dem Fahrrad angereist sei, konterte Joachim mit einem Seitenhieb auf die aktuellen Verkehrsprobleme rund um die A3: "Alles besser als über die A3." Die Autobahn bleibt aufgrund der Sperrung beim Kreuz Kaiserberg bis Montag für den Verkehr geschlossen, was für Unmut bei Reisenden sorgt.

Zwischen den Showauftritten wurde das Missgeschick von Daniel jedoch bald zur Nebensache. Joachim lockerte die Stimmung mit seinem gewohnt bissigen Humor auf und bewies, dass er auch abseits der Jury-Polemik gut unterhalten kann. Bereits seit 2006 begeistert "Let's Dance" als deutsche Adaption des BBC-Formats "Strictly Come Dancing" das TV-Publikum. Vor allem die ehemalige Profitänzerin Motsi Mabuse (44), die seit 2011 die Bewertungskelle schwingt, und Jorge González (58), der seit 2013 dabei ist, gelten als wahre Publikumslieblinge. Genau wie vergangenes Jahr darf die Dreifachmama und Profitänzerin Isabel Edvardsson (43) Jurorin Motsi während einiger Tour-Abende vertreten.

Getty Images Daniel Hartwich, März 2025

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Isabel Edvardsson im Oktober 2023