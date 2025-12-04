Ellie Goulding zeigt ihren runden Babybauch am Flughafen

Ellie Goulding (38) ist derzeit in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes. Wie weit ihre Schwangerschaft schon ist, zeigen neue Fotos der Sängerin am Flughafen. Am Mittwoch erwischen Paparazzi sie zusammen mit ihrem Partner Beau Minniear auf dem Weg von Großbritannien in die USA, wie Daily Mail berichtet. Der Popstar lässt es dabei leger und entspannt angehen: Für die Reise trägt sie eine weite XXL-Baggy-Jogginghose kombiniert mit einem schlichten schwarzen T-Shirt. Durch das knappe Shirt kommt Ellies Babybauch bestens zur Geltung und blitzt sogar ein bisschen über dem Hosenbund hervor.

Das ist das erste Mal, dass Ellie seit ihrer Schwangerschaftsverkündung vergangenen Montag in der Öffentlichkeit gesehen wird. Bis zum Anfang der Woche hielt sie geheim, dass sie wieder Mama wird. Bei den Fashion Awards in London erschien sie dann, zur Überraschung der Zuschauer, mit schwarzem Croptop und offener Lederjacke, die ihren schon groß gewachsenen Babybauch in Szene setzten. Es ist das erste gemeinsame Kind für Ellie und Beau – die 38-Jährige hat bereits einen Sohn aus der Ehe mit Caspar Jopling (33). Der kleine Arthur erblickte 2021 das Licht der Welt.

Mit ihrem Beau ist Ellie erst seit Sommer dieses Jahres offiziell liiert. Die beiden wurden erstmals im Juli zusammen bei einem Boxkampf gesehen. Einige Monate später zeigten die beiden sich bei einem Spaziergang durch London. Dabei wurde deutlich, dass sie ihre Liebe offenbar nicht länger verstecken wollen: Sie wirkten vertraut und der Schauspieler streichelte liebevoll den Po der Britin. Mit den ersten Bildern gab auch ein Insider einen kleinen Einblick in die frische Beziehung von Ellie und Beau. "Ellie ist wirklich an Beau interessiert. Sie teilen viele Hobbys wie Sport und Kunst", verriet die Quelle gegenüber The Sun.

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London

Getty Images Ellie Goulding auf der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Beau Minniear, Dezember 2024