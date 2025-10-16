Fame-Fighting-Franzi und Raffaela haben eine offene Rechnung

Am kommenden Samstag steigt Fame Fighting 3 – unter anderem gehen da auch Franziska Apollonia und Raffaela Caramela gegeneinander an den Start. Die beiden Temptation Island-Bekanntheiten haben eine gemeinsame Vergangenheit – und eine offene Rechnung, die sie im Ring begleichen wollen. "Die Rechnung ist offen. Es geht mir persönlich absolut nicht um Jeremy. Mir geht es mittlerweile einfach nur um sie. Ob jetzt Marvin, Jeremy, keine Ahnung, welche Namen da noch fallen – eigentlich geht es gar nicht mehr um Männer, glaube ich", erklärte Franzi im Promiflash-Interview nach der offiziellen Pressekonferenz.

Was genau das Problem der beiden Frauen ist, lässt sich von Außenstehenden nur mutmaßen. Bei "Temptation Island" stellte Raffaela ihre Beziehung mit Jeremy auf die Probe – Franzi war dabei die Verführerin, mit der Raffas Freund sich von Anfang an super verstand. Zu einem Kuss zwischen den zwei kam es aber erst, nachdem Raffaela bereits mit dem Verführer Marvin Manson rumgemacht hatte. Die Spannungen zwischen den zwei Frauen scheinen aber auch Monate nach der Show noch groß zu sein.

Wer von den beiden am Samstag den Sieg mit nach Hause nimmt, bleibt abzuwarten. Auch bleibt die Frage offen, ob der Konflikt der beiden Frauen mit dem finalen Schlag geklärt sein wird. Die Vorfreude der Fans ist jedenfalls groß – spätestens nachdem die Situation zwischen Franzi und Raffaela bereits bei der Pressekonferenz am vergangenen Wochenende zu eskalieren gedroht hatte, da keine der beiden eine Provokation ihrer Gegnerin unversucht ließ.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Instagram Franziska Apollonia und Raffaela Caramela, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Realitystar