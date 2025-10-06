Knie ausgerenkt? Britney Spears tanzt trotz Treppensturz

Britney Spears (43) hat sich bei einem Besuch im Haus eines Freundes verletzt. Die Sängerin zog sich eine Knieverletzung zu, nachdem sie dort die Treppe hinuntergestürzt war. In einem Instagram-Post erzählte die zweifache Mutter von dem Unfall und schrieb: "Psss, ich bin bei meinem Freund die Treppe runtergefallen… es war schrecklich… das Knie springt jetzt immer wieder raus. Ich weiß nicht, ob es gebrochen ist, aber im Moment ist es wieder eingerenkt! Danke, Gott." Trotz eines bandagierten Knies und bandagierter Handgelenke tanzte Britney in dem dazugehörigen Clip.

In dem Beitrag erwähnte Britney auch den Abschied ihrer beiden Söhne Sean (20) und Jayden (19), die nach einem Besuch wieder nach Maui zurückgereist sind, wo sie mit ihrem Vater Kevin Federline (47) leben. Für die Mutter ist das Tanzen mehr als nur Bewegung. "So drücke ich mich aus und bete durch Kunst. Ich bin nicht hier, um Mitleid zu bekommen – ich habe wunderbare Unterstützung", erklärte sie. Die Sängerin betonte, dass sie keine Mitleidsbekundungen wolle, sondern lediglich versuche, ein besserer Mensch zu sein. Einige Fans zeigten sich jedoch besorgt um ihre Gesundheit und kommentierten, dass sie sich gut ausruhen und pflegen solle.

Britney Spears, die seit ihrer Jugend im Rampenlicht steht, verarbeitet auf ihre eigene Art persönliche und gesundheitliche Herausforderungen. Nachdem sie lange Zeit unter einer Vormundschaft stand, kämpft die Pop-Ikone seit 2021 wieder selbstbestimmt um ihr Leben und ihre Familie. Ihre starke Bindung zu ihren Söhnen, die sie gegen große Widerstände pflegt, zeigt, wie wichtig ihr diese Beziehungen sind. Trotz der Höhen und Tiefen bleibt Britney ihren Fans gegenüber offen und teilt nicht nur ihre Musik, sondern auch intime Einblicke in ihr Leben auf Social Media.

Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin