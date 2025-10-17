Ex-Bachelor und Ex-Sommerhaus-Teilnehmer gründen Podcast

Tobias Pankow (40) und Oliver Sanne (39) machen gemeinsame Sache: Die Realitystars planen einen Podcast mit dem Titel "Make Reality great again". Im Gespräch mit Promiflash bestätigte Tobias das neue Projekt und erklärte, dass er und Oliver sich nach ihrer gemeinsamen Zeit im Sommerhaus der Stars weiterhin blendend verstehen. Wann die erste Folge erscheint, ist noch offen, doch die Mikrofone sind angeblich schon warmgelaufen.

Tobias erklärte, dass er und Oliver ihre Sicht auf das Genre einbringen möchten: "Wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut nach dem Sommerhaus und es ist ja so, dass eigentlich keiner mehr vernünftige Menschen sehen will in diesen Formaten, also die Qualität nimmt ab." Oliver bringe als Ex-Bachelor viel Erfahrung mit, was die beiden nutzen wollen, um über Werte, Haltung und das, was Reality ausmacht, zu sprechen. Der Podcast soll aber nicht nur Trash-Talk liefern, sondern auch größere Themen streifen. "Wir werden da auch so ein bisschen gesellschaftspolitische Themen besprechen", so Tobias.

Tobias hat zuletzt immer wieder seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Erst kürzlich sprach er davon, dass er Interesse an einer Teilnahme beim Dschungelcamp hätte. Oliver, der als Ex-Bachelor und Model viele Facetten des Rampenlichts kennt, bringt Routine und Gelassenheit mit. Es dürfte spannend werden, zu sehen, wie diese beiden Charaktere im Podcast die Themen anpacken und dabei ihre persönliche Note einbringen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Julia Feldhagen, ActionPress / Thomas Burg Collage: Tobias Pankow und Oliver Sanne

Anzeige Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit