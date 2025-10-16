In Vegas: Ex-Bachelor Oliver Sanne und Jil haben geheiratet

Überraschung in der Wüstenmetropole: Oliver Sanne (39) und Jil Rock haben sich in Las Vegas das Jawort gegeben – heimlich, ohne Ankündigung, nur sie zwei in der Stadt der funkelnden Lichter. Der Ex-Bachelor und die Influencerin krönten ihren USA-Trip mit einer Blitztrauung, wie gemeinsame Fotos auf Instagram wenig später verrieten. Die Fans des Paares freuen sich tierisch für die beiden. "Ihr zwei seid einfach unschlagbar", schwärmt ein User. Die Schnappschüsse entstanden passend zum Lifestyle der beiden Sportskanonen in einem Boxring – Jil in einem weißen Kleid, Oliver in einem schicken Anzug.

Im Interview mit RTL verrät das frischvermählte Ehepaar ein wenig mehr Details. "Wir lieben die USA und den Lifestyle und haben einen Roadtrip geplant, und wenn man dann schon mal in Vegas ist, muss man auch verrückte Dinge tun", erklärt der einstige Rosenkavalier die Entscheidung, in Vegas zu heiraten und fügt hinzu: "Wir sind seit 7,5 Jahren ein Paar und haben immer gesagt: Wenn, dann heiraten wir für uns und für niemanden sonst – deswegen haben wir das auch nicht an die große Glocke gehängt." Eine standesamtliche Hochzeit samt den engsten Familienmitgliedern soll noch folgen.

Schon vor rund einem Jahr wurde das Paar auf das Thema Hochzeitspläne angesprochen. Damals waren die beiden bereits seit vier Jahren verlobt und erzählten offen von ihren Zukunftsplänen. Wieso hatten Oliver und Jil bis dato nicht geheiratet? "Also wir hatten tatsächlich ein Datum. Wir haben uns ja ganz am Anfang von Corona verlobt und hatten dann auch ein Datum für das darauffolgende Jahr, weil ja keiner damit gerechnet hat, dass die Pandemie noch weitergeht", verrieten sie im Interview mit Promiflash. Die Blitzhochzeit in Las Vegas dürfte die unerschütterliche Liebe der beiden noch einmal neu gekrönt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Ägypten-Urlaub

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock