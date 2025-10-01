"Allerletztes Jäger-Statement": Tessa Bergmeier äußert sich

Tessa Bergmeier (36) hat sich auf Instagram ausführlich zu ihrem anhaltenden Streit mit Tobias Pankow (40) geäußert. Der Konflikt zwischen den beiden Reality-TV-Stars begann 2024 im Sommerhaus der Stars, als Tessa Tobias, der Jäger ist, vorwarf, dass sein Hobby Mord sei. Nun behauptet Tessa, sie sei seit über einem Jahr Ziel einer Hetzkampagne und erhebt schwere Vorwürfe gegen Tobias. Dieser habe mehrfach versucht, ihre private Adresse zu ermitteln und sie öffentlich diskreditiert, was für die zweifache Mutter eine enorme psychische Belastung darstellt.

Auslöser des Streits war eine Nominierungssituation, bei der Tessa ihre unverblümte Meinung zur Jagd äußerte. "Jagd ist für mich Mord – da gibt es nichts zu beschönigen", erklärte sie. Seitdem habe Tobias ihrer Meinung nach diverse Interviews gegeben, um Aufmerksamkeit auf ihre Kosten zu generieren, und sie als "gemeingefährlich" bezeichnet. Zudem fordere er Schadenersatz in enormer Höhe wegen angeblicher Jobverluste. Ein Gerichtstermin für den Fall steht noch aus, doch Tessa gibt sich kämpferisch: "Ich bin überzeugt, dass die Gerechtigkeit siegen wird." Ihren Standpunkt machte sie erneut mit dem Hashtag #Jagdistmord deutlich.

Für Tobias scheint der Konflikt so schnell nicht beendet zu sein. Bereits kürzlich entschied er sich, mit einem prominenten Star-Anwalt in die rechtliche Auseinandersetzung zu gehen. Dieser Schritt soll ihm helfen, die gerichtliche Situation, die wohl seit einigen Monaten ins Stocken geraten ist, zu seinem Vorteil zu klären. Währenddessen sorgt die Aufmerksamkeit rund um den Disput weiterhin für Schlagzeilen, die beiden nicht nur öffentlich, sondern offenbar auch persönlich zu schaffen machen.

RTL / Julia Feldhagen, AEDT Collage: Tobias Pankow und Tessa Bergmeier

IMAGO / APress International Tessa Bergmeier, November 2024

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit