Wie teuer war die Vegas-Hochzeit von Oliver Sanne und Jil?

Blitzhochzeit unter Palmen und Neonlicht: Am zweiundzwanzigsten September sagten Jil Rock und Oliver Sanne (39) in Las Vegas "Ja". Der Ex-Bachelor und die Influencerin reisten ohne große Entourage an, feierten zu zweit und machten ihr Glück im Wüstenparadies perfekt. Gefragt, wie teuer die Trauung war, ließ Oliver gegenüber Promiflash durchblicken, dass die Rechnung überschaubar blieb – ohne eine konkrete Summe zu nennen. "Eine Hochzeit in Vegas zu zweit ist um ein Vielfaches günstiger als mit 200 Leuten, die man teilweise nicht mal kennt. Man heiratet ja für sich und sollte dies auch für sich genießen", erklärte er im Interview.

Auch über die Kostenstruktur plauderte der ehemalige Rosenkavalier ein wenig aus dem Nähkästchen – und machte dabei klar, dass zum Paket mehr gehört als das Jawort in der Wedding-Chapel. "Klar kommt der Urlaub als solcher noch dazu", berichtete Oliver Promiflash und deutete damit an, dass Flug, Hotel und das volle Vegas-Programm die Gesamtrechnung prägen. Klassische Flitterwochen hängten die Frischvermählten dennoch nicht dran. "Wir waren 16 Tage in den USA – das waren ja quasi Flitterwochen genug", so der Fitness-Liebhaber weiter. Statt Strandliege und All-inclusive setzten die zwei also auf Roadtrip-Feeling, Stadtspektakel und gemeinsame Zeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Für ihre Follower war die plötzliche Hochzeit ein echter Knaller. Schon kurz nach dem großen Moment tauchte auf Instagram ein Video auf, das Jil und Oliver in einem kurzen Ausschnitt als frisch vermählt zeigte. Unter dem Post sammelten sich freudige Nachrichten – Kommentare wie "Ein Traum", "Wowi" und "Traumhaft" verdeutlichten, wie sehr die Fans das Liebesglück bejubelten. Oliver und Jil waren zuvor bereits seit Jahren verlobt. Die Blitzhochzeit in Las Vegas dürfte ihr Liebesglück ganz besonders gekrönt haben.

Promiflash Oliver Sanne und Jil Rock, Oktober 2025

Promiflash Jil Rock bei ihrer Vegas-Hochzeit, Oktober 2025

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im November 2024