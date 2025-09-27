Sommerhaus-Zoff von Tobias Pankow und Tessa geht vor Gericht

Im Sommerhaus der Stars ging es 2024 hoch her, als Tessa Bergmeier (36) und Tobias Pankow in einer hitzigen Diskussion aneinandergerieten. Als vegane Tierschützerin bezeichnete die ehemalige GNTM-Kandidatin den Hobby-Jäger öffentlich als "Mörder", der "Lust am Morden" habe – ein Vorwurf, der ihm schwer zusetzte. Der Streit eskalierte vor einem Millionenpublikum, und die von beiden Seiten unternommenen Versöhnungsversuche scheiterten kläglich. Jetzt scheint eine Einigung endgültig vom Tisch: Tobias hat die angekündigte Klage gegen Tessa eingereicht, und der Fall wird am Landgericht Hamburg verhandelt.

Tessa hat in mehreren Instagram-Storys erneut gegen Tobi ausgeteilt: "Wenn er so viel Interesse an mir hat, hätte er mich auch einfach mal nach einer Autogrammkarte fragen können." Eine Schlichtung zwischen den beiden scheint unmöglich, da keiner der beiden bereit ist, nachzugeben. Tobias erklärt gegenüber Bild: "Ich bin Opfer einer Straftat, es geht nicht nur um eine Klage, sondern um einen Strafakt, gegen den ich mich wehre, wie ich es schon im Format angekündigt habe. Ich hoffe, dass die Täterin eine Bewährungsstrafe erhält und zudem eine empfindliche Geldstrafe."

Auch Tobias' Anwalt Burkhard Benecken argumentiert gegenüber Bild: "Das Trash-TV ist kein rechtsfreier Raum. Wir reden hier nicht über eine Bagatelle, vielmehr ist mein Mandant als Schwerkrimineller tituliert worden. Mord ist das schwerwiegendste Delikt, das das Strafgesetzbuch kennt und ist ausschließlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht." Tessa fordert hingegen über ihre Anwälte die Abweisung der Klage und weigert sich, ihre Wortwahl zurückzunehmen. Ein Termin für den Gerichts-Showdown könnte schon in den kommenden Wochen feststehen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Julia Feldhagen, AEDT Collage: Tobias Pankow und Tessa Bergmeier

Anzeige Anzeige

RTL Jakob und Tessa Bergmeier beim Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit