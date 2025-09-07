Abseits vom TV: So verdient Sommerhaus-Tobi Pankow sein Geld

Tobias Pankow dürften die meisten aus der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars kennen. Im Promiflash-Interview gibt er nun spannende Einblicke in sein Leben abseits der Reality-TV-Welt. Wie verdient der Jäger eigentlich seinen Lebensunterhalt? Seit seinem Studium an einer renommierten Universität in New York ist der Reality-Newcomer in der Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche tätig und unterstützt Marken dabei, den deutschen und internationalen Markt erfolgreich zu erobern. Auch in Dubai war Tobias bereits berufstätig. "Dort habe ich bekannte deutsche Marken wie die Prinzenrolle und Dextro Energy nicht nur nach Dubai, sondern auch nach Saudi-Arabien gebracht", berichtet er.

Mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz entschied er sich vor einigen Jahren für die Selbstständigkeit als Unternehmensberater. Seine Kunden reichen von Start-ups bis hin zu Großunternehmen. Sein Herzblut fließt aktuell allerdings noch in ein weiteres Unternehmen, wie er Promiflash erzählt: "Nach dem Sommerhaus habe ich die Europaleitung des UK-Marktführers Skinny Bars übernommen." Im Zuge dessen verrät er, dass er für den Launch der Riegelchen sogar Unterstützung von bekannten Sommerhaus-Kollegen bekam – und zwar von keinen Geringeren als Jil Rock und Ex-Bachelor Oliver Sanne (38). Gemeinsam haben die drei sogar ein Video aufgenommen und auf Instagram hochgeladen. Unter dem Beitrag sprudelt es nur so vor Begeisterung.

Doch das war noch nicht alles. Abschließend erzählt Tobias gegenüber Promiflash: "Nebenbei leite ich als Inhaber mein Forstwirtschaftsunternehmen und versuche, mich

als 'Gentleman Farmer' auf meinem kleinen Landgut vorwiegend selbst zu

versorgen." Dass die deutsche Reality-Branche nichts für ihn ist, machte er bereits in einem früheren Interview deutlich. "In den meisten Formaten geht es nur mehr um den Austausch von Körperflüssigkeiten oder inszenierte, hysterische Streitereien für Sendezeit mit immer den gleichen Gesichtern", urteilte er. Von US-Realityshows wäre er hingegen nicht abgeneigt.

RTL / Julia Feldhagen Tobias Pankow bei den Reality Awards 2024

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, 2024 auf Sylt