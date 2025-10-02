"Null Angst": Tobias Pankow hat Lust auf Dschungel-Teilnahme

Reality-TV-Star Tobias Pankow (40) könnte vielleicht bald das nächste große Abenteuer wagen – zumindest wenn es nach ihm geht. Im Gespräch mit Promiflash zeigte er Interesse an einer Teilnahme am Dschungelcamp und machte dabei klar, dass er sich der Herausforderung gewachsen fühlt. "Der Dschungel per se ja, weil ich es gut aushalten könnte. Ich kann mich da gut versorgen. Ich habe null Angst", erklärte Tobias selbstbewusst. Trotz dieser positiven Einstellung gibt es allerdings auch Bedenken, die den Plan infrage stellen könnten.

So macht der Realitystar kein Geheimnis aus einer großen Sorge: das Honorar. Tobias hinterfragt, ob sich die Zeit im Camp finanziell lohnt. "Nachdem ich gesehen habe, was da – also ich würde wahrscheinlich in die Kategorie Reality-Persönlichkeiten fallen – so bezahlt wird: Da würde ich wahrscheinlich in der Zeit mehr Geld verlieren, als ich verdiene. Das muss man ganz ehrlich sagen", gab er offen zu. Ob ihn die Aussicht auf Ruhm oder Abenteuer dennoch locken könnte, ließ er offen.

Abseits seines Reality-TV-Ausflugs im Sommerhaus der Stars mit seiner Ex Sarah Kern (56) ist Tobias vor allem in der Geschäftswelt verwurzelt. Nach seinem Studium in New York hat er erfolgreich deutsche Marken auf internationalen Märkten etabliert und sogar Produkte wie die Prinzenrolle in den Nahen Osten gebracht. Seine berufliche Vielseitigkeit und sein Sinn für wirtschaftliches Kalkül erklären auch, warum er bei einem TV-Projekt wie dem Dschungelcamp die finanziellen Aspekte mitbedenkt.

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, 2024 auf Sylt

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024