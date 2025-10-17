Nächstes Duo: Sie treffen bei "Die Abrechnung" aufeinander

Maurice Dziwak (27) und Julian F.M. Stoeckel (38) werden bei der neuen Realityshow "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" gemeinsam als Team antreten. Das verkündete ProSieben kürzlich auf Instagram und sorgte dabei für einige Überraschungen unter den Fans. Hintergrund ist, dass die beiden Reality-TV-Stars sich offenbar in der Vergangenheit nicht gut verstanden haben sollen. So heißt es passend zur Show-Ankündigung: "Auch Maurice und Julian F.M. Stoeckel haben sich unwissend für die Konfrontationstherapie mit ihrem Erzfeind angemeldet." Das Format startet am 6. November und verspricht, prominente Paare unter spannenden Bedingungen zu fordern.

Doch was genau zwischen Maurice und Julian vorgefallen ist, bleibt bis heute unklar. Viele Fans wundern sich und schreiben in den Kommentaren: "Was haben die denn für einen Beef?" oder "Nie was von gehört!" Manche wiederum sehen das Potenzial für unterhaltsame Szenen zwischen den beiden, wie die Meinung eines Nutzers zeigt: "Das ist so random, aber es könnte extrem lustig werden." Die zwei Promis, die in der Vergangenheit noch nicht oft zusammen in Erscheinung getreten sind, treffen nun also aufeinander – als Team.

Das Konzept der Show zeichnet sich durch die Zusammenführung von Prominenten mit einer konfliktreichen Vorgeschichte aus. In einer weiteren Duo-Konstellation treten Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66) an, deren Differenzen aus einer früheren Realityshow bestens dokumentiert sind. Bei Villa der Versuchung eskalierte der Streit zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten, unter anderem weil sich der ehemalige Politiker eine luxuriöse Nacht auf Kosten der Gruppe gönnte – sehr zum Ärger von Sara. Wie sich die feindseligen Duos in diesem neuen Format schlagen werden, bleibt abzuwarten. Für die Zuschauer steht jedoch eines fest: Spannungen und Versöhnungsprozesse versprechen jede Menge Drama.

Joyn Julian Stoeckel und Maurice Dziwak bei "Die Abrechnung"

maurice_dziwak Maurice Dziwak, Realitystar

Getty Images Julian F.M. Stoeckel, Juni 2023