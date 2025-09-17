Ein richtiger Fan: Julian Stoeckel feiert Calvin Kleinen

Bei der Verleihung der Goldenen Henne 2025 in Leipzig kam es zu einer überraschenden Lobeshymne von Julian Stoeckel (38). Im Gespräch mit Promiflash sprach der Reality-TV-Star offen darüber, wie sehr er Calvin Kleinen (33) schätzt. Ungewohnt anerkennend sagte er: "Wer ich finde, wer sich aus diesem Reality-Becken richtig entwickelt hat und aus dem jetzt richtig was geworden ist, ist Calvin Kleinen. Darüber freue ich mich irgendwie sehr." Besondere Anerkennung fand Calvins Aufstieg zum erfolgreichen Sänger und Künstler, den Julian als herausragende Leistung lobte.

Julian erklärte weiter, dass er Calvin seine Bewunderung auch bereits persönlich mitgeteilt habe. "Das habe ich ihm letztes Mal auch gesagt. Und ich finde das toll", betonte er. Gleichzeitig ließ er dabei kein gutes Haar an anderen Kollegen aus der Reality-Welt. Diese seien in seinen Augen kaum der Rede wert, weshalb er sich lieber auf die positiven Beispiele konzentrieren wolle. Umso größer wirkte die Wertschätzung, die er für Calvin empfand, der sich laut Julian von den zahlreichen anderen Persönlichkeiten der Branche deutlich abhebt.

Calvin, der durch Reality-Formate wie Temptation Island bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren wirklich einen Namen gemacht. Neben seiner Karriere im Rampenlicht versucht er sich erfolgreich auch als Sänger und veröffentlicht regelmäßig neue Musik. Die beiden haben sich in der Vergangenheit bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen, was Julian offenbar die Gelegenheit gab, Calvins Entwicklung aus nächster Nähe mitzuerleben. Zwischen den Zeilen verraten Julians Worte auch, wie groß der Druck in der Reality-Welt ist – ein Grund mehr, weshalb er Calvins Erfolg so sehr honoriert.

Imago Julian F. M. Stoeckel, 2025

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

ActionPress Calvin Kleinen beim Opening der 27. Venus Berlin