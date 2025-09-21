Julian Stoeckel bei "The Power"? Produktion hat angefragt

Julian Stoeckel (38) hat ein überraschendes Statement bezüglich der neuen Show The Power abgegeben. Während der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig sprach er mit Promiflash und verriet, dass er von der Produzentin der Sendung für die nächste Staffel angefragt worden sei. Seine Antwort fiel allerdings weniger euphorisch aus: "Nein, danke. Es war lustig: Bei der Premiere hat die Produzentin zu mir gesagt: 'Bei der nächsten Staffel würden wir dich gleich notieren.' Ich sage: 'Das ist sehr schön. Ihr könnt ja notieren, was ihr wollt. Aber ob ich das dann mache, das steht auf einem anderen Blatt.'"

Die erste Staffel von "The Power", die aktuell mit Stars wie Matthias Mangiapane (41) und Kader Loth (52) für Aufsehen sorgt, scheint bei den Zuschauern gut anzukommen. Trotz des Erfolgs ist offenbar nicht jeder Prominente bereit, bei dem Format mitzumachen – es sei denn, die Produktion erfüllt seine Voraussetzung. "Ich mache ja alles nur noch für viel Geld. Und wenn wenig Geld bezahlt wird, dann mache ich schon aus Prinzip nicht. Ja, wenn viel Geld kommt, dann ja, sonst nein", erklärte er im Gespräch mit Promiflash. Die Produzenten scheinen zumindest prinzipiell interessiert daran zu sein, den Realitystar zu verpflichten, doch seine Forderungen könnten für das Projekt eine echte Herausforderung darstellen.

Julian Stoeckel hat immer wieder durch seine klare Haltung und seinen unverwechselbaren Humor von sich reden gemacht. Als vielseitig talentierter Entertainer und TV-Persönlichkeit hinterlässt er nicht nur in TV-Formaten, sondern auch in der deutschen Promiwelt einen bleibenden Eindruck. Dabei könnte seine Einstellung zu Herausforderungen und Angeboten auch mit seiner langjährigen Karriere und Erfahrung in der Medienwelt zusammenhängen, die ihm ein gesundes Bewusstsein für seine eigenen Wünsche und Werte gibt.

Getty Images Julian Stoeckel, Entertainer

Imago Julian F. M. Stoeckel, 2025

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Reality-TV-Star