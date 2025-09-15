Julian Stoeckel findet das Jannik-Drama total "langweilig"

Bei der diesjährigen Goldenen Henne in Leipzig nahm Julian Stoeckel (38) kein Blatt vor den Mund. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der Designer und Schauspieler wenig beeindruckt von den jüngsten Schlagzeilen rund um Jannik Kontalis (29), Bill Kaulitz (36) und Yeliz Koc (31). "Ich kenne den Jannik nicht persönlich, finde aber auch alles, was er so treibt, auch nicht so interessant", erklärte Julian unverblümt. Auch Yeliz schien bei ihm keinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. "Von daher ist diese ganze Kombination mir eigentlich so langweilig, dass ich zum Gähnen am liebsten in den Keller gehen würde", stichelte der Entertainer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Julian gegen den Ex-Make Love, Fake Love-Gewinner giftet. Nach Janniks und Bills Partynacht im August schoss die Reality-TV-Ikone im Netz bereits scharf gegen den 29-Jährigen: "Der Nächste, der so tut, als wäre er scharf auf 'Boys', um in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu kommen? Wie armselig!"

Der Flirt zwischen Jannik und Bill hatte in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen in der Reality-TV-Welt. Die Romanze zwischen dem Realitystar und dem Tokio Hotel-Sänger war jedoch nur von kurzer Dauer. Jüngst bestätigte Jannik, dass er aktuell die Influencerin Yonca Hagen datet.

