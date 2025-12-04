"Stranger Things"-Neuzugang wird plötzlich zum Fan-Liebling

In der fünften Staffel von Stranger Things sorgte nicht nur die spannende Handlung für Begeisterung, sondern auch ein neuer Charakter, der schnell zum Publikumsliebling wurde: Derek Turnbow, gespielt von Jake Connelly. Unter einem Instagram-Beitrag der Netflix-Show wird deutlich, wie sehr Derek die Herzen der Zuschauer erobert hat. "Ich liebe dich, Derek", "Derek ist eine Legende" und "Jake hat die Show wirklich bereichert. Er bringt so viel Flair mit", lauten einige der Kommentare. Viele Fans sind begeistert von der Energie, die Jake in seine Rolle bringt, und feiern ihn für den Eindruck, den er schon in den ersten Episoden hinterlässt.

Achtung: Der folgende Absatz enthält Spoiler zu "Stranger Things" Staffel 5, Volume 1.

Zunächst lernen die Zuschauer Derek als großmäuligen Störenfried kennen: Auf dem Spielplatz hetzt er das Karussell an, während Holly Wheeler, die Schwester von Hauptcharakter Mike, darauf sitzt. Kurz darauf wird klar, dass Vecna, der Antagonist der vierten Staffel, ihn ins Visier genommen hat. Die Freunde schmieden deshalb einen waghalsigen Plan: Sie wollen Derek entführen, um ihn zu schützen und gleichzeitig Vecnas Versteck aufzuspüren. Der Plan scheitert, doch Derek bleibt Teil der Strategie – und geht als "Delightful Derek" undercover, um die Mission zu retten.

Jake Connelly, der den aufbrausenden Derek verkörpert, ist mit gerade einmal 13 Jahren ein Neuling in der Branche. Vor seinem Durchbruch in der Netflix-Serie hatte er lediglich eine Rolle in dem Kurzfilm "Between the Silence". Im Interview mit The Wrap erzählte der junge Schauspieler, dass er selbst erst seit ein paar Jahren Fan der Serie sei, nachdem er mit seiner Familie die früheren Staffeln nachgeholt habe. Seine Kollegen, allen voran Millie Bobby Brown (21), hätten ihn herzlich in das Team aufgenommen. Sie habe ihm während der ersten Lesungen gesagt: "Wenn du jemals irgendetwas brauchst, kannst du uns einfach ansprechen."

Getty Images Jake Connelly, Schauspieler

Getty Images Jake Connelly, November 2025

Getty Images Die Darsteller von "Stranger Things", November 2025

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

