Kritische Aleks-Szenen: Janin Ullmann vertritt klare Meinung

Janin Ullmann (44) bezog im Rahmen des internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen klar Stellung zu den kontroversen Szenen von Aleksandar Petrovic (34) bei Temptation Island V.I.P.. Der Reality-TV-Star sorgte mit abfälligem Verhalten gegenüber seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) und anderen Frauen für Empörung. Besonders eine Szene, in der Aleks Frauen mit Sekt anspuckte und abwertende Kommentare abgab, sorgte für reichlich Diskussionen. Im Nachgang stellten sich viele die Frage, ob solche Szenen im Fernsehen gezeigt werden sollten. Janin hat hierzu eine klare Meinung: "Man muss das zeigen. Nur dann kann man miteinander in den Austausch gehen und Dinge verändern", sagte die Moderatorin im Interview mit dem Berliner Kurier.

Sichtbarkeit sei Voraussetzung für Veränderung, begründete Janin ihre Meinung. "Es bringt ja nichts, wenn solche Sachen passieren, aber wir erfahren davon nichts. Das geht nicht", stellte sie klar und betonte, dass erst die öffentliche Auseinandersetzung das Nachdenken auslöst. Janin verwies auf die Dimension des Problems: Weniger als alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland partnerschaftliche Gewalt, viele Taten bleiben unsichtbar. In öffentlichen Räumen hätten laut Studien 80 Prozent der Frauen bereits sexuelle Belästigung erlebt, doch nur in einem Viertel der Fälle greife jemand ein. Als "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin sei sie grundsätzlich neutral, "außer, es werden Grenzen überschritten, was den respektvollen Umgang miteinander in unserer Gesellschaft angeht". "Ein respektvoller Umgang ist das Minimum, was man erwarten kann", legte die Moderatorin nach.

Persönlich kennt Janin die Ohnmacht solcher Situationen nur zu gut. Sie schilderte dem Berliner Kurier, wie sie in Köln von einem Mann verfolgt wurde und erst im Schutz des Hotels Sicherheit fand. Ein anderes Mal sei sie eingeschritten, als eine Frau auf offener Straße attackiert wurde – und habe erleben müssen, dass Umstehende die Gefahr nicht erkannten. "Wir halten als Frauen viel aus, aber das müssen wir nicht. Wir sollten nichts aushalten müssen", sagte sie. Auf Social Media hatte die TV-Persönlichkeit Aleks' respektloses Verhalten zuletzt stark kritisiert und bereits unmissverständlich unterstrichen, wie wichtig klare Grenzen sind. Janin ist es wichtig, Gespräche anzustoßen, die den Umgang miteinander verändern können. "Es ist gut, dass darüber diskutiert wird. Nur so kann eine Veränderung stattfinden", ist sich die Moderatorin sicher.

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin