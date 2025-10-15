Trennung & Co.: 2025 war für Serkan Yavuz "härtestes Jahr"

Serkan Yavuz (32) bedankt sich in seinem Podcast "UnREAL" emotional bei seinen Fans für die Unterstützung und hohen Aufrufzahlen. Dabei verrät der Realitystar, dass die Zeit für ihn gerade nicht leicht ist. "Ich betrachte das ganze Jahr einfach als das schwierigste meines Lebens. 2025 ist einfach das härteste, was mich auf die Probe stellt", gibt er zu. Anfang des Jahres trennte sich seine Frau Samira (31) von ihm, nachdem seine geheimen Seitensprünge ans Licht gekommen waren. Nicht nur privat, sondern auch im Netz bekam er wegen seiner Untreue jede Menge Gegenwind. Jetzt finde in Serkans Leben aber wieder ein Aufschwung statt und er habe mehrere positive Nachrichten bekommen, wie auch eine Verlängerung des Podcasts.

Es ist nicht das erste Mal, dass Serkan eine schwierige Phase durchlebt. "Ich bin oft am Verzweifeln, oft am Boden, wo ich denke, es geht nicht weiter, aber dann denke ich wieder an die Zeit zurück, wo ich nichts hatte. Und da gab es auch mal eine Zeit, wo es von Monat zu Monat wirklich beschissener wurde, das war damals zu meiner Ausbildungszeit", erinnert er sich. Damals habe er gelernt, wie wichtig es sei, ein gefestigtes Selbstvertrauen zu haben. "Auch da habe ich immer ans Positive geglaubt und ich wusste in meinem tiefsten Herzen [...], ich bin ein feiner Kerl und dass es wieder besser wird. Und jetzt wird es gerade auch wieder besser", freut er sich.

Nach seinem schweren Start ins Jahr 2025 zählt für Serkan nur noch eine Sache: seine Familie. Gemeinsam mit seiner Ex teilt er sich die Verantwortung für die zwei gemeinsamen Sprösslinge Nova und Valea. Für seine Töchter hat der einstige Sommerhaus-Star kürzlich sogar ein Unternehmen gegründet – unter dem Namen Novalea will er hochwertige Babyprodukte auf den Markt bringen. "Ich wollte einfach das Beste vom Besten auf den Markt bringen und ich gehe da richtig auf. [...] Ich will, dass Nova und Valea das mal übernehmen und sagen: 'Papa, danke' – und Geschäftsführerinnen werden", schwärmte er ebenfalls in seinem Podcast "UnREAL".

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025