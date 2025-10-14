Für seine Töchter: Serkan Yavuz hat Unternehmen gegründet

Serkan Yavuz (32) hat einen bedeutenden Schritt in seinem Leben gemacht: Er hat ein eigenes Unternehmen gegründet. In der aktuellen Folge seines Podcasts "UnREAL" erzählte der Reality-TV-Star, dass die Firma namens Novalea ein Herzensprojekt für ihn sei und er sie für seine beiden Töchter Nova und Valea ins Leben gerufen habe. "Ich will einfach genau das: Etwas schaffen, von null aufbauen und später mal übergeben und stolz darauf sein", erklärt er und fügt hinzu: "Stolz drauf sein, dass ich etwas geleistet habe – aber mit Frieden, Engagement, Leistung, Schweiß und Blut."

"Novalea" habe er ins Leben gerufen, um hochwertige Babyprodukte auf den Markt zu bringen. Die Idee zu diesem Vorhaben reifte fast zwei Jahre lang, bevor das Unternehmen schließlich vergangenen Juni offiziell gegründet wurde. Unterstützt wird Serkan dabei von einem Geschäftspartner, der ebenfalls keine vorherige Erfahrung in diesem Bereich hat. Dennoch zeigt sich der The Summit-Gewinner voller Enthusiasmus. "Ich wollte einfach das Beste vom Besten auf den Markt bringen und ich gehe da richtig auf. [...] Ich will, dass Nova und Valea das mal übernehmen und sagen: 'Papa, danke' – und Geschäftsführerinnen werden."

Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hat schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie wichtig ihm das Wohl seiner Kinder ist. Erst vor wenigen Wochen reiste er gemeinsam mit seinen Töchtern und Ex-Partnerin Samira (31) nach Ägypten, wo sie einen entspannten Familienurlaub verbrachten. Besonders bei der ältesten Tochter Nova war die Freude nach der Ankunft spürbar – ein Moment, der den 32-Jährigen emotional berührte, wie er in seinem Podcast verriet: "Ich habe vorhin so viel Spaß mit Nova gehabt. Sie ist so Zucker. Leute, mir geht mein Herz auf, wenn ich meine Tochter sehe."

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova