Serkan Yavuz zeigt selbstbewusst seinen Abnehmerfolg im Netz

Serkan Yavuz (32), bekannt aus Reality-TV, präsentiert voller Stolz seine beeindruckende körperliche Verwandlung auf Instagram. In einer aktuellen Story zeigt er eine Vorher-Nachher-Collage, die seinen Abnehmerfolg eindrucksvoll unter Beweis stellt. Auf der linken Seite des Vergleichs sieht man noch einen sichtlichen Bauchansatz, während der Realitystar auf dem rechten Bild durchtrainiert und fit wirkt. "Hier der krasse Vergleich – aber da gehören 80 Prozent Ernährung und vor allem FitLine mit Stoffwechselkur dazu", kommentiert Serkan die Bilder und macht deutlich, dass sein Fokus auf einer ausgewogenen Ernährung und gezielten Produkten lag.

Die große Veränderung kommt nicht von ungefähr: Im vergangenen Jahr wurde er für das Extrem-Format The Summit angefragt. Um sich auf die herausfordernde Show bestens vorzubereiten, fing der Podcaster sofort mit dem Training an. In seiner Story teilt er nun Einblicke: Er fing an zu laufen und borgte sich für den Extra-Kick sogar die Gewichtsweste seines Nachbarn, der Polizist ist. Außerdem stieg er jeden Tag für etwa 45 Minuten aufs Fahrrad – samt Höhenmaske, um die Luft auf dem Berg zu simulieren. Kurz vor Beginn des Drehs war Serkan in Bestform. "Ich sag's euch, bestes Gefühl, wenn man körperlich 100 Prozent fit ist", schwärmt er von seinem Erfolg.

Serkan ist nicht nur durch seine TV-Auftritte bekannt, sondern auch durch seine authentischen Einblicke in sein Privatleben. In der Vergangenheit beschrieb er, wie ihm sein Familienalltag und insbesondere seine Kinder neue Motivation gegeben haben, immer wieder an seiner Fitness zu arbeiten. Besonders seine ältere Tochter schien ihm in der Vergangenheit bereits den Anstoß zu geben, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil einzuschlagen, nachdem er sich oft ausgelaugt und antriebslos fühlte. Heute teilt er seinen Erfolg nicht nur mit seinen Followern, sondern offenbar auch mit einer neuen Energie, die ihn erfüllt und antreibt.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar